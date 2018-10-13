老將尬新秀 鶯歌票源成關鍵

2018年10月13日 01:15 中國時報 許哲瑗／新北報導

新北市議員參選人蘇泓欽（左三）代父出征，近日勤跑基層拜票力拚接棒。（許哲瑗翻攝）

新北市第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）由15人角逐10席，國民黨提名5人、民進黨6人，還有無黨籍的4人瓜分票源。值得關注的是，蘇有仁因案解職，兒子蘇泓欽能否守住鶯歌票源，將是左右局勢的關鍵。

土樹三鶯版圖一般認為綠大於藍，現任席次也以泛綠居多，加上2016年吳琪銘轉戰立委成功，更加壯大綠色聲勢，民進黨也在應選10席的七選區採高額政策提名6人。

綠大於藍 同黨更競爭

綠營除了老將林銘仁、高敏慧、彭成龍建樹諸多，實力不容小覷；現任市議員廖本煙則是交棒給兒子廖宜琨，希望延續政治香火。新人部分，前土城市代曾進益、前三峽鎮代會主席鄭志宏，除了本身均具實力，也可望承接吳琪銘的選票。

不過，綠營出身的無黨籍陳世榮、歐金獅，均在地方經營多年，讓寸土必爭的綠營選情更成為殺到刀刀見骨的割喉戰。

尋求連任的藍營議員林金結、黃永昌、洪佳君深耕多年實力穩固；捲土重來的王明麗三峽地區握有鐵票，實力亦不弱，但面對藍營大力提拔的新人江怡臻，票源恐受衝擊，黨內競爭壓力遠比黨外大。

蘇有仁票倉 兵家必爭

值得一提的是，無黨籍蘇有仁深耕鶯歌多年，2014年拿下鶯歌區40.17％選票，另外有過半選票外流，這屆藍綠都沒提名人選，成為兵家必爭之地，蘇有仁又因案解職聲勢大受影響，蘇泓欽能否固住鶯歌票源並開拓其他地區票源，讓選情更加撲朔迷離。

而另一位無黨籍張昭隆知名度不高，有待努力。

綜觀全局，第七選區的7位老將聲勢穩固，另外2位接棒的政二代能否接收父親票源，並靠實力闖出新局，有賴選民買單；而鶯歌外流的票源將何去何從也成左右政局關鍵。

(中國時報)