竹東芎林鎮長 藍天底下對決

2018年10月13日 01:15 中國時報 邱立雅／竹縣報導

竹東與芎林兩鄉鎮長皆為國民黨報准的兩強對決，竹東鎮為現任議員羅吉祥與前議員吳勝松，兩人票倉分據竹東外5里以及市區20里。芎林鄉則為現任代表會主席黃正彪與同為代表的楊秋賢競爭，黃正彪年輕有魄力，楊秋賢資深有實力。藍天底下的對決不是廝殺，而是看誰氣力足、跑得快，率先衝過當選的終點線。

羅吉祥吳勝松 搶中間選民

羅吉祥擔任多屆議員，在2014年當選議員當晚，就霸氣宣告參選2018年鎮長，顯見他已準備了4年。但當年第二高票當選的吳勝松，在買票案下台後，沉寂多時，今年大張旗鼓風雲再起，在未有現任優勢情況下，聲勢直逼羅吉祥。

地方人士認為，羅吉祥氣勢足，雖然票倉僅有外5里，但議員十幾年來的耕耘，也逐漸拓展民眾的信任度、支持度，勢力逐漸蔓延進市區。吳勝松擔任議員次數比羅吉祥多，勤懇形象深植竹東民眾心中，加上此次他找來專業競選團隊，看板、網路戰都打得十分靈活，同時拉攏不同黨派的各級參選人，爭取中間選民票的企圖明顯。

黃正彪楊秋賢 拉鋸五五波

芎林鄉則是代表間的對決，黃正彪與楊秋賢同是芎林第4選區代表，當年兩人票數僅差百票左右，楊秋賢獲得較高票，但黃正彪成功坐上代表會主席大位，4年來鄉內大小活動都看得到黃正彪身影，年輕有幹勁的形象深植人心，但在選民結構多以中高齡的情況下，打年輕票能否發酵，還需要觀察。

楊秋賢擔任20多年的代表，為民服務之際更努力在學業上精益求精，取得交通大學碩士，對客家文化有深刻的研究。此次出馬參選鄉長，在地方派系強力支持下，對上有宗親當後援的黃正彪，兩人選情目前仍拉鋸中，呈現五五波狀態。

(中國時報)