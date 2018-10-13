藍綠戰將換血 無黨異軍突起

彰化縣第1選區連任4屆議員賴岸璋（右）要交棒給太太李寶銀，李寶銀以無黨參選。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣議員第1選區包含彰化市、花壇鄉和芬園鄉，應選13席，卻多達22人登記，是競爭最激烈的選區，儘管現任大將林世賢、賴岸璋、張東正、黃玉芬、曾世勇都要轉戰鄉鎮市長或不參選，民進黨全面大換血，國民黨多位戰將也要以無黨參選，還是面臨參選大爆炸。

大將出走轉戰跑道

年底第1選區選舉特色就是，民進黨現存3席都不選議員，提名莊陞漢、楊富均是現任代表換跑道，葉孟家是前代表，林維浩是前縣議員，李成濟則是擔任花壇鄉長兩屆任滿轉戰，1席婦女保障名額提名藥師劉惠玲。

國民黨本在第1選區掌握最多席次，但6連霸的曾世勇投入芬園鄉長戰局，當過3屆議員張東正角逐逐彰化市長，陳蔣秀美這屆高票當選，為全力相挺姪女溫枝樺，也不再選。

國民黨提名副議長許原龍已連任4屆、顧黃水花也4屆、白玉如連任2屆，從市民代表轉戰的溫芝樺，是前市長溫國銘的女兒。

無黨參選大有來頭

此外，政黨參選還有中華統一促進黨陳清峰和時代力量吳韋達。政黨多，無黨參選空前之多，包括現任加入國民黨團的張瀚天、林茂明；還有現任賴岸璋的太太李寶銀、張東正的太太陳銌銌、黃育寬的兒子黃建閎和洪伯葳、許友瀚、黃明忠與葉繼元等，雖沒政黨推薦，也都大有來頭。

這場選戰，大將紛紛把機會騰出，並不代表減緩競爭，新血輪交替之際，更讓參選人躍躍欲試，比拚尤其激烈！再者，選區雖保留1席婦女名額，但女將們個個實力堅強，預料是動用不到「保障」。

(中國時報)

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