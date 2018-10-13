黃偉哲訪李進勇 互喊凍蒜

2018年10月13日 01:15 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

台南市長參選人黃偉哲12日參訪雲林台西綠能專區，雲林縣長李進勇說，該區2019年就能發電，令黃大感驚訝，認為進展速度比想像中快，稱讚雲林縣府效率高，是很好的綠能實踐及示範場域，未來可多與雲林交流，讓農業和綠能並行。

笑納蒜頭餅、再發粽

李進勇與黃偉哲並互贈特產，李送黃雲林崙背知名千巧谷「 吉霸分」乳製糕點與「凍蒜」蒜頭餅，祝黃當選及施政100分。黃則送李「再發粽」及「成功」洋芋片，祝李再連任成功。彼此笑納後，李進勇打趣「想不到伴手禮也可以這麼有選舉味」！

黃偉哲由台南市議員參選人陳宗明、台南市議員林志聰、競選總部發言人郭國文等陪同訪雲林，除了李進勇，雲林副議長蘇俊豪、議員黃淑鈴及台西鄉長趙瑞和、縣府行政處長林樹山等也一起迎賓。

縣府建設處長蘇孔志簡介，台西綠能專區共1178公頃，30％是公有地，其餘全是私有地，地主多達920戶，以承租方式供業者使用。

台南師法雲林綠能

李進勇稱許黃偉哲選務繁忙還抽空到雲林，可見對市政的用心，台西工業區閒置27年之久，曾經是當地養殖戶心中的痛，經過妥善規畫及中央地方協力合作，轉型為綠能專區，不僅可以維持現有的漁業養殖，還可同時進行太陽能發電，改變產業結構。

「想不到雲林綠能進展這麼快！」黃偉哲表示，台南的沙崙智慧綠能科學城主要是研發，實踐空間不像雲林這麼寬闊完整，雲林是很好的實踐及示範場域，未來要和雲林多交流。

黃偉哲也強調，農業和綠能是可以齊頭並行的，如發展農電、畜電、魚電共生等，就可提高產值、增加工作機會，逐步推動產業轉型，創造產業與綠能雙贏。

(中國時報)