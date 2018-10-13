徐榛蔚訪福氣站 銀髮族幫打氣

2018年10月13日 01:15 中國時報 范振和 ∕花蓮報導 ∕花蓮報導

重陽節腳步近了，國民黨花蓮縣長參選人、立委徐榛蔚12日拜會吉安鄉多處社區銀髮族福氣站，向老人家請安，同時提出無縫接軌的老人健康照顧措施，且適逢她50歲生日，共切生日蛋糕時，老人家也祝福她心想事成。

吉安鄉仁和、永安社區等銀髮健康福氣站，昨天都有慶祝重陽節活動，徐榛蔚到場與長者親切寒暄。在仁和社區受到村長賴明章、新卸任會長徐裕昌、黃明華等人熱情歡迎，而將參選縣議員的沈君茹、林源富，參選鄉代的邱美雲、彭建華、楊進福、黃松生等多人也陪同前往向老人家致意。

徐榛蔚表示，18年前跟著先生傅崐萁來花蓮打拚，當時附近的花蓮防校旁道路狹窄黑暗，擔任立委的先生向國防部協調多次，終於完成拓道工程，打開了仁和村視野。另，知卡宣公園也是在先生擔任縣長時期，用心規畫成為兩岸領導人都會在此種樹交流的場域，她一旦當選，會強化知卡宣公園設施，成為老人休閒、親子遊憩，觀光客必要的景點。

「我是花蓮的媳婦，希望大家疼惜，當我的靠山，當來我會成立銀髮族輔具資源中心，建構一社區一長照、一社區一福氣站。」徐榛蔚表示，縣府推動全國唯一的「長者免費旗艦版健康檢查」，以及假牙補助等社福政策，已行之有年，未來她將持續提供無縫接軌的健康照顧，使銀髮族「老有所終」。

福氣站7、80歲阿公、阿嬤們紛紛鼓勵徐榛蔚要為花蓮勇敢，她則保持一貫的溫暖笑容，提醒長輩們天冷要注意保暖，場面溫馨。其中，一名老婦人甚至從提包拿出多年前徐榛蔚與傅崐萁合照的縐縐皺皺宣傳單，讓她相當感動。

(中國時報)