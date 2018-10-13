王明麗選前遞補 好兆頭

2018年10月13日 01:15 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）落選頭王明麗12日遞補就任市議員，任期雖只剩2個月，但王明麗表示，三峽過去4年因沒有在地議員，很多事都沒做，她要用這2個月迎頭趕上，也要競選連任，爭取更多地方建設。

蘇有仁因案解職交棒兒子蘇泓欽競選下屆市議員，依地方制度法與公職人員選舉罷免法規定，由選舉的「落選頭」王明麗遞補，由於任期僅剩2個月，堪稱最短任期議員。

新北市議會12日舉行王明麗就職典禮，包括前立委盧嘉辰、李嘉進都到場，現場也聚集數十名支持者，高呼「王明麗凍蒜」。

王明麗說，雖只剩2個月，但對她跟三峽都很重要，三峽因區域廣又沒有在地議員，經費不足，很多建設都沒有辦法做，不少鄉間小道至今仍破破爛爛，上任後要趕快解決，她也坦言「能早個兩年，還可以做更多」。

王明麗說，接下來她競選連任，包括動工中的三鶯大橋、捷運三鶯線，招標中的市立美術館，都必須有人監督進度，督促市府做到最好，也要代表人民與市府溝通。

王明麗也指出，三鶯運動中心雖已落成，但她近日接獲不少民眾陳情排水有問題，外面槌球場草皮看似漂亮，但裡頭石頭卻是參差不齊，不少長輩反映很難打球，她會要求市府檢討改進。

王明麗說，接下來還有三鶯纜車、三鶯極限運動中心，都是她要繼續爭取的地方建設。

(中國時報)