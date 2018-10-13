失明比熊犬 盼一個溫暖的家

新竹地區有隻9歲大的母比熊犬「粉圓」，因雙眼失明無人認養，目前由員工照顧，急待好主人出現。（陳育賢攝）

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中國時報
地方中心／綜合報導

全國連鎖的「動物王國」寵物生活館因經營遇困，致無法順利繼續營運，大部分的犬、貓等寵物都已公開出養，找到好主人，但新竹地區有隻9歲大的母比熊犬「粉圓」，因雙眼失明無人認養，目前由員工照顧，急待好主人出現。

桃園市葉先生飼養的「Lulu」，母親是路邊的流浪犬的小孩，多年來由葉先生幫忙餵食，然而有一天卻發現浪犬慘遭毒死，留下一窩小狗，葉先生不忍小狗無依無靠，找了一群朋友分養小狗，也扭轉了Lulu原先悲慘的命運。

黃金獵犬DEREK非常黏人，主人只要摸到塑膠袋、發出一點點聲響，牠會突然「咻一聲」出現在旁邊，靜靜的看你在做什麼，飼主TINA說，她愛用食物引誘牠拍照，DEREK都會露出嘴饞樣，模樣逗趣。

貓咪「橘橘」個性好動，堪稱家中破壞王，紙箱、沙發，連電線都難逃「貓口」，江姓飼主自己也哭笑不得。他說，橘橘雖然愛破壞，但也喜歡和人玩耍，更是心中自己最愛的貓咪。

邁入第3年的「新竹市2018毛寶貝同樂會」7日晚間於北大公園圓滿落幕，市長林智堅也特別到場與毛小孩同樂，林智堅表示，給予毛小孩最完整的呵護，如同照顧市民一樣，希望結合民間力量，讓全市每個毛寶貝都有溫暖的家。

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(中國時報)

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