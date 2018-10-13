強棒爭連任 老將新秀皆硬仗

2018年10月13日 01:15 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣第2選區包括鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉，應選7席，有11人參選，民進黨林士聖、陳秀寶、葉國雄及國民黨涂淑媚、楊竣程都是強棒爭連任，此外，民進黨還提名楊妙月、國民黨提名葉俊源，無黨有郭燕陵、郭坤昌、鄭敬議、許振烓，個個來頭都不小，競爭激烈。

戰將如林的第2選區，現任只有5席議員，這屆當選有2名議員都因案解職，依次遞補竟補到候選人得票數未達門檻，只好懸缺，去年林聖哲又在任內病逝。儘管現任缺額達2席，卻不意味這是輕鬆的選戰，強棒爭連任，新人也輩出，選情複雜，競爭相當激烈。

民進黨提名林士堅、葉國雄，都是這屆從鄉民代表轉戰成功，陳秀寶已連任2屆，新提名的楊妙月也擁高知名度，是鹿港鎮長黃振彥的太太，擔任議員期間就擔任服務處主任，熱心公益，服務熱忱得到肯定。

國民黨提名涂淑媚已5連霸了、楊竣程也當過3屆議員，另名提名人是福興鄉民代表黃俊源。

無黨參選人也特別多，包括這屆高票當選，卻因案解職郭國賓的女兒郭燕陵和慈后宮主委郭坤昌、和參加多項公益社團的鄭敬議和參選熟面孔許振烓等。

第2選區特色在女將多，涂淑媚、陳秀寶都已歷練成戰將級；楊妙月雖是首度參選，擔任黃振彥服務處主任勤走基層，對政治不陌生；郭燕陵則創下最年輕議員參選人，才24歲，東海大學財金系畢業，她說，不只是代父出征，還想證明年輕人的社會責任。

(中國時報)