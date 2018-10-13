小龍公主 與蛇共舞同眠

吳淨琁把「大金」披在身上，像穿了金黃色禮服。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣小二的吳淨琁是獨生女，從小與蛇共舞，蛇是她最好的玩伴，喜歡和大蛇親親抱抱，享受厚實的安全感，把小蛇放在手掌心，感觸刁鑽敏捷，不論細如絲或比她身體還粗壯的蛇，都是她的超級好麻吉。

吳淨琁就讀西螺鎮大新國小二年級，因為爸爸養蛇，她從小就與蛇共枕眠、玩樂，完全不畏懼，她說，除了爸爸媽媽，蛇是她最親密的「家人」，沙發、櫃子、牆角處處是蛇蹤。

一個小女孩成天蛇經，讓吳淨琁成為學校的風雲人物，同學都很崇拜她，覺得她既勇敢又厲害，敢抓蛇，敢把蛇掛在身上，和蛇抱抱親親，為她取了「小龍公主」綽號。

同學常要求到家裡看蛇，吳淨琁總是大方來者不拒，她說，幼稚園時老師曾經帶著全班同學到她家「戶外教學」，同學都和蛇玩得很開心，老師卻嚇得半死，小朋友都笑老師好膽小。

爸爸很寵愛吳淨琁，知道她喜歡替蛇取名字，把命名的專利留給她，大金、青草、斑馬、紅不讓…天真的她雖然只是根據蛇外貌顏色取名，卻不落俗套，她最愛把長達2公尺多的「大金」裹掛在身，像是穿上一件黃金皮草大衣，十分閃亮，戲稱「小龍公主駕到！」

吳淨琁童言童語說，蛇其實很乖，並不像大家講得那麼可怕，只要溫柔對牠，牠不吵不鬧，「爸爸都說，牠們比我還乖哩！」更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)

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