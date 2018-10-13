龜兒子省錢 鄰居主動送菜

張豆豆結婚後就和先生開始養象龜，都愛極了這位「龜兄」。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

張豆豆結婚後就和先生開始養象龜，從小皮球般長得猶如輪胎大了，已經12年，3個孩子們陸續報到，都愛極了這位「龜兄」，豆豆俏皮為象龜取名「省錢」，3年前又養黑喉巨蜥，孩子則頑皮喚巨蜥「賺錢」，寵物們增添不少開銷，卻帶來無窮的心靈財富。

張豆豆說，和先生婚後瘋迷孔雀魚，三天兩頭往水族館跑，卻意外被「烏龜」給電到，開始養起各種陸龜，卻只有這象龜留下來，還緩緩地長大。3個女孩陸續誕生，也專寵著牠當玩伴，敬牠為「龜兄」。

豆豆指出，都說龜能帶來福氣，牠卻只愛吃菜，於是取名叫「省錢」，可是每次颱風過後，菜價大漲，就感受到一點都不省呢！菜攤老闆好奇，你家多少人？這麼會吃菜？知道原來有特別的「家人」，半賣半相送，鄰居闢了菜園還主動送菜，這個「省錢」搭起街坊鄰居友誼的橋梁。

豆豆說，象龜很靈氣，聽腳步聲就知道誰來了！開飯時間總衝啊！絕對讓人傻眼誰說烏龜慢吞吞，好幾次還飢不擇食狂咬綠色拖鞋，才又呸呸呸，讓家人都笑翻。

3個女孩子們也承襲了媽媽的品味，專愛特別的寵物，3年前在朋友店裡，和黑喉巨蜥冷冷的眼神相遇，直呼「好酷啊！媽媽讓我們來養牠吧」於是也為家人一員，孩子們還天才的說，只有省錢哪夠，這回要叫牠「賺錢」，還和爸爸一起幫巨蜥打造專屬的窩。

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(中國時報)

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