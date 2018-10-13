黃敏惠拚運動經濟 涂醒哲推共融遊戲

嘉義市長涂醒哲（左圖左二）體驗文化公園的共融式遊具「大轉盤」。嘉義市長參選人黃敏惠（右圖左二）提出發展運動產業經濟政見。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

雲嘉地區首座共融式遊戲場12日在嘉義市文化公園啟用，市長涂醒哲與身心障礙朋友一起體驗，爭取連任的他為市政建設再添新意，頗為滿意；嘉義市長參選人黃敏惠嗅到運動產業的商機，也提出「運動經濟」4支箭的政見。

涂醒哲表示，文化公園新開放的共融式遊戲場的遊具，不是罐頭玩具，而是無障礙、老少皆宜的遊具，遊具都符合CNS國家標準，安全距離、墜落高度通過TAF認證，孩子快樂玩、父母免操心。

但有民眾質疑現場有掉落的螺絲釘、缺乏防護設施，安全有疑慮。嘉市建設處長李國榮說，雖然有人反映大轉盤若轉太多圈、太快恐會頭暈，蛙蹼滑梯應有防墜落護網，但共融遊戲場12項設施都通過安全認證，且驗收完成，安全無虞。

嘉義市長參選人黃敏惠嗅到運動產業的商機，提出「運動經濟」4支箭的政見，包括創造來嘉「訓練經濟」、扶植「極限與新興運動」、強化「基層培訓與在地運動實力」、活化充實「一般休閒運動」，全力衝刺運動產業。

黃敏惠表示，「運動休閒產業」是當前成長最快速、潛力最強之明星產業之一，嘉義市是棒球的原鄉，民間運動風氣旺盛，加上氣候適宜、冬日少雨、都市生活機能佳，適合全力衝刺運動產業，未來要在現有的基礎上，讓嘉義運動產業大升級。

(中國時報)

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