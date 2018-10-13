員山縣議員 躺著也凍蒜

2018年10月13日 01:15 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

陳俊宇個人的首次縣議員連任之路，就將在同額競選下順利完成。（陳俊宇提供）

宜蘭縣此次共有74人登記參選，在13個選區角逐34席縣議員，其中宜蘭縣員山鄉有兩個席次卻是同額競選，只有陳俊宇、黃浴沂兩位現任縣議員各自代表民進黨、國民黨參選，在沒有其他挑戰者情況下，陳、黃2人只要參選資格通過審核沒有問題，就真的是「躺著選也能勝選」，甚至可以提前放鞭炮慶祝連任成功。

以農業為主的員山鄉，政治光譜並不算太明顯，藍、綠都曾拿下執政權，地方民代也大多保持平衡之勢，兩席縣議員長期以來也是藍、綠各一，但國民黨籍的黃浴沂卻能長期保持不動如山的態勢。

黃浴沂今年66歲，已連任五屆宜蘭縣議員，是地方上輩份頗為資深的民意代表，曾擔任鄉民代表會主席，最後從鄉民代表轉戰縣議員成功，且未嘗過敗績，縣議員一當就是20年，此次員山鄉縣議員選舉因為沒有第3位參選者，黃浴沂已經篤定拿下「六連霸」的頭銜。

43歲的陳俊宇也是從鄉民代表出發，並在4年前（第十八屆）的縣議員選戰中一鳴驚人，除了挑戰國民黨籍以及同黨籍的老議員黃浴沂、張漢東，另外還有前鄉長廖明照、及前鄉民代表林錦坤等人一同角逐，最後竟然以5257票的最高票，光榮贏得勝選；他首次的縣議員連任之路，也將在沒有其他競爭者之下順利達成。

(中國時報)