高市第8選區 泛綠聯手搶票

2018年10月13日 01:15 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高市議員第八選區前金、新興、苓雅區應選6席，現有席次藍綠各半，勢均力敵，這次民進黨提名3席，台聯也提名1席，雖聯合掛看板打出「聯手搶4席、團結過半」，但泛綠聯手策略是否能成長票數，還是摔死自家人，值得關注；另國民黨前議長許崑源力拚重回寶座，也成了該區指標性人物。

爭取連任的民進黨郭建盟、周玲妏與新人黃文益，對戰爭取連任的國民黨許崑源、黃紹庭與拚婦女保障席次的新人陳若翠，以及親民黨吳益政，但台聯新人蔡鴻瑋來勢洶洶，家族在地方深耕已久，地方大老、鄰里長相繼表態力挺，聲勢持續看漲，成為選情新變數。

前金、新興、苓雅3個行政區位於高雄市中心，發展最早也最快，是市府所在地，居民的教育程度比其他地區稍高，公教人口較多，是繼左楠區後，藍軍勢力次佳的票倉；泛綠想在這搶攻4席，頗有難度，除非能擴展其他不同屬性的票倉，否則恐有摔死自家人的氛圍，地方評估最終仍是回歸藍綠3：3。

目前高市議會共66席，過半需34席以上，民進黨現任議員36席，本屆提名38席，綠軍對至少穩住過半有信心，而國民黨現任議員26席，這次提名37席，比上屆議員提名35席還多，藍軍看衰綠不僅面臨執政包袱，還有泛綠及脫黨參選人瓜分票源，評估增加席次及友軍相助，可望拉成平盤，許崑源有望找回議長寶座。

(中國時報)