10新秀爭出頭 拚5老將

2018年10月13日 01:15 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市第7選區（永康區）應選7人，多達15人登記，5現任市議員對上10名新人挑戰，老將透過長年深根服務、爭取選票，10新人除藍綠各提名2人應戰，5名新人著眼選民厭惡藍綠鬥爭局勢下，意圖殺出重圍，競爭激烈。

永康區人口數達23萬餘人，是台南市人口第一多的行政區域，選區原本與新市畫在一起，經選區重新畫分後改為獨立選區，下屆參選人數呈現爆炸，高居各選區之冠，不論老鳥或新手私下都認為是一場不輕鬆的選戰。

民進黨提名陳秋萍、林宜瑾、陳宗明、陳世霖，國民黨提名林燕祝、戴銘正、李鎮國，時代力量林易瑩、台聯楊中成、無黨林乙、林信全、馬杰睿、王泰富、張富森、鄭瑋玨。其中，陳秋萍、林宜瑾分別為力拚7連任與6連任的政壇老鳥，林燕祝也是尋求3連任，3人基層服務及問政實力，不容小覷。

尋求連任的楊中成是目前台南市唯一台聯黨籍議員，問政認真，坐擁基本盤；時代力量林易瑩昔曾在林宜瑾服務處擔任助理，為實踐抱負，加入時力參選，是時力在台南唯一提名，企圖在外移人口及年輕選民居多的永康攻下一城。

值得關注的是，無黨籍除了林乙尋求連任，其餘5位皆為新面孔。連任4屆永康里里長的林信全，轉換跑道挑戰議員寶座；馬杰睿、王泰富都是退出民進黨後，以無黨身分參選，王泰富曾為蘇煥智麾下大將，此次也與蘇結盟，聯合作戰力拚勝選，無黨參選的還有張富森、鄭瑋玨。

(中國時報)