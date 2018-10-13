三地門前鄉代 挑戰政治不倒翁

前三地門鄉長許阿桃是鄉內超級選將，無論選縣議員或鄉長均戰無不勝，年底將再參選縣議員。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣議員第9及第10選區分別為三地門鄉及瑪家鄉，各選出1名議員。年底選舉三地門由前鄉代江金妹挑戰「政治不倒翁」許阿桃；瑪家則由退休教師高惠芬挑戰現任議員陸月嬌。這兩鄉因婦女保障名額關係，近幾屆議員幾乎都由女性包辦。

三地門鄉現任議員車牧勒薩以因轉換跑道改選鄉長，年底議員選戰是前鄉長許阿桃及前鄉代江金妹「雙姝對絕」。許阿桃是三地門的超級選將，從年輕選到當阿嬤，經歷多屆鄉代、議員、鄉長選舉，只要她出馬一定勝選。

許阿桃多屆任內均因案下台，不過最後都平安度過，號稱三地門「政治不倒翁」。年底選舉她將遇上前代表江金妹，過去江的服務不錯，有不少潛在支持者，許是否還能延續「不敗神話」是鄉內熱門話題。

瑪家鄉亦為「兩女之爭」，陸月嬌曾任多屆鄉民代表，此屆首度選上議員，勤於問政並努力耕耘社會福利，服務有口碑；年底選舉將面臨來自政治世家，退休教師高惠芬的強力挑戰。高的父親高信安曾任議員，哥哥高文貴曾任鄉代主席，家族勢力龐大。地方人士透露，瑪家鄉政治大老前國代馮寶成此戰支持高家，陸月嬌面臨苦戰。

屏縣原民8鄉有2席婦女保障名額，第10選區選民數1萬3000多人、第9選區7600多人，在8鄉中數一數二，對女性候選人極有利。二鄉多屆都是女性議員，只有無女性出馬或補選，才有男議員出線空間。

(中國時報)

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