遭控施政不仁 徐耀昌陣營怒告

2018年10月13日 01:15 中國時報 陳慶居 、巫靜婷／苗栗報導 、巫靜婷／苗栗報導

參選下屆苗栗縣長的「雙徐」陣營，持續隔空叫陣，在無黨籍徐定禎競選總部利用空拍照片發表施政不仁文宣後，國民黨籍徐耀昌競選總部認為對手作法已涉妨害祕密、無故侵入住宅及違反選罷法，12日由發言人李乙廷向檢方提出告訴，藉以遏止造謠抹黑的違法行為。

徐定禎陣營回應，指徐耀昌任內刪減多項社會福利是事實，名下的房地產在監察院官網也可以查到，空拍豪宅更未違法，何來抹黑造謠之說。

徐定禎總部祕書陳啟榮及發言人賴秋棋，11日發表「高官現形記」文宣，直指徐耀昌施政不仁，砍掉許多社會福利和補助，另諷刺徐耀昌擁豪宅供養老、名車代步等，文宣裡並有空拍豪宅和雙B名車照片。

李乙廷向檢方按鈴申告後表示，徐定禎口口聲聲說不打泥巴戰，卻發送不實文宣，詆毀縣長以及他的家人，空拍合法建物另涉妨害祕密及無故侵入住宅罪嫌，對其行為已忍無可忍，於公教及退休警消後援會成立相挺後，提出告訴。

徐定禎署名文宣中所提獨棟別墅，其實是縣長岳母自己花錢興建的老房子，違法偷拍已讓老人家受到驚嚇。所謂竹南豪宅更是荒謬，是徐耀昌勤走基層，腳疾忍痛多年，接受醫師建議臨時租用的電梯大樓。還有女兒歸寧宴都被用來誤導視聽，也不道德。

對於徐耀昌陣營再度提告，徐定禎總部發言人賴秋棋表示，徐耀昌以節流之名，大刀闊斧砍掉許多社會褔利是事實，豪宅、名車也具體在財產申報資料。賴反問李蓋豪宅是祕密嗎？空拍何來妨害祕密，賴反諷縣府不是正大肆鼓勵空拍嗎？

(中國時報)