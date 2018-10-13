罕見貓頭鷹 現身圓崇國小

貓頭鷹現身圓崇國小校園。（圓崇國小提供）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣竹崎鄉圓崇國小附近有灣橋步道，校內有500平方公尺植物園，擁有200多種植物，自然生態豐富多元。今年4月初，該校發現保育類動物領角鴞，棲息在2棟教室間的高樹上，師生又驚又喜，隨後展開一連串自然生態教育及觀察。

由於校園自然環境良好，常見有八哥、麻雀、黑冠麻鷺、烏秋、杜鵑、等鳥類現蹤，今年4月初又發現鴒角鴞的棲息蹤跡，老師除趁機教導小朋友，應以最少干擾的方式欣賞領角鴞外，更由自然科老師林宏哲，為學生上了一堂有關「生物棲地與人類開發」的課程。

領角鴞是2級保育類動物，除中低海拔山林外，有大樹的都市綠地都有機會出現，活動範圍跟人類聚落重疊性高，可說是台灣最「親人」的貓頭鷹。但因不會築巢，因此除了樹上，水管、建築物角落都可能成為他們的棲息地。

鑑於領角鴞不會自己築巢的特性，總務主任鍾佳穎號召學生們，在領角鴞棲息的樹上掛置「棲息木箱」，讓嬌客有個隱密、安全的地方可以休息，配合其晝伏夜出的習性，學生也能在白天看到其在棲息木箱中睡覺的可愛模樣。

校長陳怡君說，學生都相當喜愛這隻領角鴞，時常一來一往地討論。有小朋友說，在樹下走動時，貓頭鷹的頭也會跟著擺動；也有同學猜想，貓頭鷹來圓崇可能是因為校內有許多小動物可當他的食物，例如蜥蜴就時常在校內看到。

陳怡君表示，未來會帶領學生到灣橋步道掛設其餘的「棲息木箱」，讓領角鴞有更多可棲息地，並藉此鼓勵同學走入山林、探索自然。

(中國時報)

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