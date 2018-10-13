文學味中藥行 大稻埕新亮點

《台北畫刊》本期以「大埕小事」為主題，發行大稻埕專刊，邀請在地老店新秀展示壓箱寶。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

青草茶、中藥行、霞海城隍廟，人文薈萃的大稻埕已成旅遊熱門景點，本月《台北畫刊》規畫「大埕小事」專刊，走訪新舊產業店家，包含米糧行「稻舍」、百年參藥行「上乾元」、手工藝坊「針線勤」等，傳統與創新共存共榮，展現大稻埕獨一無二的風貌。

10老店新秀 共聚一堂

最新一期《台北畫刊》以「大埕小事」為主題，12日於十連棟舉辦發表會，10家老店新秀共聚一堂，觀傳局長陳思宇、十連棟主委連錦堅均出席同歡，兩人也研磨中藥、體驗糕餅店「李亭香」餅模，陳思宇表示， 本期有《雙城故事》導演葉天倫、在地導覽達人邱翊、藝術家成若涵等人分享私房路線，邀請民眾體會大稻埕之美。

「很多事情消失了，就永遠失去了」連錦堅表示，大稻埕文化具有無可取代的獨特性，包含青草茶、雞捲、糕餅等小吃，以及源自台灣多元文化的「混血」建築等，自己以生長在大稻埕為榮，也期盼能攜手在地商家，為傳承當地文化盡一份心力。

南北貨商家 賣起茶點

上乾元參藥行老闆陳建國說，目前在地中藥商約200多家，競爭激烈，目前參藥行朝向跨界合作，像是與文學講座合作、擔任中藥解說員等。

林復振商行第五代經營者林兆剛表示，商行自1853年創立至今，除了基本的蝦米、魷魚、金針外，販售品項也順應時代做出改變，增加生鮮熟食及西式茶點 ，深受日本及港澳旅客青睞，另也建議相關單位規畫額外停車空間，提升交通便利性。

(中國時報)

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