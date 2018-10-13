板橋民權路公辦都更 開工

新北市政府12日上午舉行「板橋民權路公辦都更案」開工動土典禮，由市長朱立倫（中）主持。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市政府12日上午舉行「板橋民權路公辦都更案」開工動土典禮，預計於2023年完工，市長朱立倫表示，市府分回房地部份將作為「青年交流暨職涯發展中心」使用，另有235戶青年社會住宅，增加青年朋友就業與居住友善空間，也希望未來法律更為鬆綁，都更就能辦得更好。

將設青年職涯中心

板橋區民權段743地號等4筆土地都市更新案，基地面積約1117坪，位處四鐵共構的新板特區旁，基地臨民權路及公館街，正對萬坪公園，由於原土地使用效能因不符都會發展需要，市府評估後決定透過公開評選方式公辦都更。

朱立倫表示，原公有土地透過施工共同合作，將提供更多的社會住宅，尤其235戶的青年社會住宅，加上樓下有青年職涯中心，另外實施者也捐贈5000萬作為未來職涯中心的運作費用，這是一個很好的案子。

朱立倫盼法律鬆綁

朱立倫強調，近幾年無論是公辦都更或民辦都更最積極，但還是希望未來法律能更為鬆綁，民眾溝通得更好時，都更能辦得更好。

關於前台北縣長蘇貞昌認為都更速度太慢，朱立倫回應，相對過去10年，現在進步了3倍、3倍的速度，「當然我一直都在議會多次表達我不滿意，希望更快的速度！」希望可能再多10倍的努力。

實施者捐5000萬元

財政局表示，該都更案於2013年12月與實施者皇翔建設簽訂委託實施契約，並於2018年9月完成建造執照核准程序；採黃金級綠建築設計，將興建1棟28層、地下4層鋼骨鋼筋混凝土造的住宅大樓，規畫至少150坪的開放空間供民眾使用。

財政局強調，該案位於精華土地，實施者另捐贈350坪的公益設施，提供青年交流暨職涯發展中心使用，並捐贈5000萬元經費予市府，作為購置相關軟硬體及未來維護管理費用。

(中國時報)

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