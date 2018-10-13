南港再造 珍貴水鳥回來了

新竹市南港賞鳥區闢建幽徑步道、親水平台，打造成多元遊憩空間。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市積極打造南港賞鳥區，推出「南港賞鳥公園幽徑景觀再造計畫」，闢建幽徑步道、親水平台，打造多元遊憩空間。愛鳥人士發現，「珍貴水鳥都回來了」，市府21日將舉辦探索體驗，歡迎親子闔家體驗寓教於樂的生態教室。

生態教室邀親子同遊

南港賞鳥公園位於17公里海岸終點站，是新竹沿海生態線重要據點，長期以來吸引不少賞鳥人士一探究竟，市長林智堅為讓更多民眾親近原始自然生態，啟動再造計畫闢建幽徑步道及親水平台。

城市行銷處表示，市府利用既有建築屋頂，打造多元遊憩空間，同時也改善積水問題，完成寓教於樂、適合親子的生態教室，南北側建置多座親水平台，部分區域設置枕木材質座椅，讓民眾以不同角度觀察水域，了解飛鳥的生活習性。

抗風原生種吸引鳥類

城銷處說明，靠17公里海岸線自行車道一側，沿魚塭設置了650公尺幽徑步道，從賞鳥區廣場沿伸至17公里海岸線終點站，步道鋪面沿線錯落生長的小草將使步道充滿生機綠意，步道邊則以木麻黃、黃槿等植栽作自然分界。

此外，市府在候鳥棲地周邊增加苦楝、黃槿、五節芒、狼尾草等抗風原生種，吸引野生鳥類棲息，形成豐富的生態鏈，遊客可以步行方式沿岸遊憩，體驗生態美景。

本月21日登場的「探索南港賞鳥幽境」，除了安排單筒望遠鏡賞鳥、周邊生態導覽，更安排回味漁村童年時光，讓民眾體驗剖蚵、披米粉、葉笛、筷子槍製作等，13日中午12時開放上網報名，詳洽城銷處官網。

(中國時報)

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