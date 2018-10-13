大里空品 再掀藍綠選舉攻防

台中市議員李天生（中）號召大里區里長、社區發展協會一同抗議，駁斥盧秀燕陣營的「大里空汙最嚴重」說法。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

台中市大里區的空氣品質也成為藍綠選舉攻防議題！台中市議員李天生12日率領多位里長、社區代表，指國民黨台中市長參選人盧秀燕說「大里空汙最嚴重」，是以不實資訊汙名化大里，可能阻礙大里未來發展。盧陣營則呼籲綠營要正視市民感受、應不分藍綠抗空汙。

拒絕汙名化 憂心影響發展

「拒絕選舉汙名大里！」李天生率領長榮里長李文雄、健民里長楊進祿、永隆里長林士元等6位里長及社區發展協會代表高喊口號，抗議盧陣營「大里空汙最嚴重」說法，強調要拒絕汙名。

李天生表示，大里區人口突破21萬，是正在起飛、都市化的地區，處於蓬勃發展階段。盧秀燕將競選總部設在大里無可厚非，卻無法接受對方以「空汙最嚴重」惡名抹黑大里，憂心大里被冠上空汙惡名，可能影響產業投資與房市，阻礙為來發展。

盧陣營呼籲 正視市民感受

立德里長謝燻翔認為，盧陣營應將競選總部設在海線地區，說大里空氣差根本是汙名化大里。立德社區發展協會理事長江和樹則說，很高興盧重視大里，但不接受她以汙名化方式說大里，大里空氣已改善很多，呼籲盧陣營不要只以空汙為選舉議題，應提出對未來政見。

盧秀燕總部則指出，問問大里居民就知道大里的空汙是否嚴重，且台中市空品相關數據顯示，大里常是最嚴重的區域之一，尤其市府前衛生局長曾說「中火的空汙都飄到大里、霧峰等地」，呼籲綠營要正視市民感受，反空汙應該不分藍綠，呼籲大家一起為大里、為台中爭口氣。

(中國時報)

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