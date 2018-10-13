高雄新車站廣告醜 引發民怨

高雄新火車站成為新興地標，未料大廳懸掛巨幅廣告挨批醜，就連操刀的建築師也認為不妥 。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄鐵路地下化通車在即，新高雄車站力邀國際知名建築團隊Mecanoo（麥肯諾）操刀，新穎建築引人入勝成超夯網美景點。然而，近來車站大廳遭掛巨幅廣告引發民怨，就連建築師也認為不妥。台鐵回應，虛心接受各方意見，將研議有無其他替代方案。

交通部當初委託麥肯諾建築師事務所設計，因應南部炙熱氣候，參考台灣傳統廟埕與樹蔭下乘涼經驗，在車站廣場上方設置綠意滿布大頂棚，頂棚天花板採用不規則圓形構造，營造出廟埕廣場燈籠意象；正式啟用後，民眾果然讚翻「美呆了」。

商業廣告 建築師搖頭

不過，近來車站大廳上方設置5個彩妝廣告燈箱，引發網友熱議，酸言「這就是台鐵美學！」、「毋湯阿！」直呼「可惜了，車站設計很美」簡直有礙觀瞻，建議參考高鐵「有質感」作法，更有人醞釀發起一人一信灌爆台鐵局。

麥肯諾建築師事務所最近已抵達高雄，準備參與通車盛事，在臉書提到目前車站僅完成15％，只能想像未來完工時，可以在綠建築屋頂散步、騎車。至於廣告美學崩壞惹議，事務所在臉書留言認為該區域應放上車站站名，而非商業廣告。

台鐵研議 尋找替代案

台鐵回應，美感相當主觀，每個人感受不一樣，當初以公開招標方式交由專業廣告廠商招商，目前所悉網路正反評價皆有，將一併給廣告商綜合評估，研議看看有無更好方式放置廣告。

(中國時報)

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