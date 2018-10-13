保力達＋維士比 農田保安一把罩

2018年10月13日 01:15 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮壽豐鄉為有機農業重鎮，生產的蔬果遠近馳名，每到收成田間經常引來竊賊覬覦，壽豐青農鄒仁芳飼養兩條黑嚕嚕的台灣土狗「保力達」與「維士比」，只要主人不在，牠們就會像警察一樣巡邏農田，遇到陌生人立即警戒狂吠，甚至還會像貓一樣抓田鼠，保護作物安全。

壽豐青農聯誼會長鄒仁芳在木瓜溪畔種植有機蔬果，除了葉菜類外，還有天女番茄、美濃瓜、檸檬，因為地廣人稀，每逢農產品產季，田間竊案時有所聞，甚至停在路旁的車窗遭賊打破，車上10多萬元要給僱工的工資遭竊，讓人氣得牙癢癢。

鄒仁芳除了將溫室加鎖防賊，在農友建議下在工寮飼養2條小黑狗，愛犬名為「保力達」與「維士比」。

取名勞工階層的獨特酒精飲料，鄒仁芳笑說，小狗經常在田間與歇息的工人們撒嬌、討拍，取名時看到藥酒瓶，自然而然就想到它。

鄒仁芳說，保力達聰明對主人忠心，如果主人陪同在陌生人旁邊，牠就會乖乖讓人撫摸，還會將頭一直擠過來，相當溫馴，但只要主人不在，牠就拱起身體警戒；「維士比」則比較怕生，像個盡職的保全員，不時可以看到牠到處繞著溫室和農場奔跑，就像在巡邏值班。

鄒仁芳表示，往往白天工作疲憊一天過後，因為擔心作物，夜裡也無法安心睡覺，保力達與維士比到了深夜會幫忙守護農場周圍安全，只要發現陌生人接近就會齜牙裂嘴，阻嚇宵小，偶爾甚至會抓到偷食的田鼠，讓他感到相當不可思議。

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(中國時報)