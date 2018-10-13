搜救犬繫蝴蝶結 乖巧拜票

新北市消防局5隻搜救犬，國慶日在頸圈繫上國旗蝴蝶結，到升旗典禮現場拜票，右起為風、CHINO、貝兒、雪。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

國慶升旗典禮竟出現拜票行為？原來是新北市消防局的5隻可愛搜救犬Beta、CHINO、風、貝兒、雪，日前參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」，特地在頸圈繫上國旗蝴蝶結，到國慶日升旗典禮現場與民眾拍照同歡，順便幫自己拜票，懇請大家幫牠們投下最萌人氣獎的1票。

新北市搜救犬隊成立於2009年，目前共有11隻搜救犬，截至目前為止，已有9隻通過國際搜救犬協會I.R.O認證，每隻身價皆超過百萬，曾參與梅姬颱風蘇花公路搶救、高雄氣爆、台南和花蓮地震等重大災害搜救任務，犬隊組織規模與救災績效均稱冠全台。

國慶升旗典禮當天，新北市消防局同仁特地為5隻搜救犬在頸圈上繫上國旗蝴蝶結，搜救犬展現平時訓練素養，乖巧地趴坐在地上扮演「狗」型立牌，讓民眾直呼「好可愛」，爭相上前與牠們合照，一旁消防員不忘笑著提醒：「拍完照要記得上網幫忙投票喔！」

新北市消防局表示，通過認證的搜救犬，各個藝高「狗」膽大，一般犬隻因為天性聽覺靈敏，很容易受到尖銳金屬或巨大噪音驚嚇，但新北市搜救犬受過特殊訓練，甚至敢搭直升機從空中垂降到地面執行任務，不受高度、噪音、風壓干擾情緒，非常勇猛。

新北市搜救犬風、Beta、CHINO、貝兒、雪目前依序在全國搜救犬網路票選活動編號第1至5號，希望大家踴躍賜票，讓新北搜救犬當上最萌人氣王，投票網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN7__BEyiLGr-R2Uj5fYxz7z9jYXb-DjfGspNYBospBRkBdg/viewform

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