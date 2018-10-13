中彰投苗 地方型創新成果展

2018年10月13日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

中彰投苗4縣市地方型「SBIR」創新研發聯合成果展，12日在苗栗縣政府登場，51家廠商攜手展示1年來，產官學研4領域豐碩的創新研發成果。

中小企業處主祕陳國樑、苗栗縣長徐耀昌及來自中彰投縣市政府代表，12日在縣府大廳啟動聯合成果展，來自4縣市54家廠商各自拿出研發創新成果，呈現地方產業特色，會場也吸引許多來賓參觀、體驗。

縣府工商發展處長黃智群表示，各縣市配合地方差異研發特色，台中市定位為「智慧機械之都」，顯示為精密機械、工業機、手工具、航太及自行車的重鎮。彰化則以「多元生活、樂活宜居」為目標，投入創意服務、紡織、民生化工、車輛運輸及光資通等領域。

南投縣以「健康、快樂、幸福城市」的願景發展觀光首都，此次以食品生技及觀光休憩產業為大宗，也融入綠能工業、農業科技及文創產業。地主苗栗縣則導入科技發展綠色產業，期創造「富綠新科技」，今年度優先輔導生技農業產業、綠能產業及傳統產業，要打造幸福山城。

廠商各自展現創新研發亮點，大湖巧克力雲莊將打造3D互動劇場，讓遊客互動中認識從厄瓜多取得可可生長的過程。

陳國樑表示，台灣的產業創新研發經調查研究，成果原本僅次德國和奧地利，但最新調查已排名第一，而中小企業確實也是支持經濟的主力，且揚名國際。

(中國時報)