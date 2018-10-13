雨中掃街 侯友宜務實催票

2018年10月13日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜12日上午7時許不畏風雨，繼續掃街拜票，媒體再度關注民調問題，侯友宜強調，以往有很多例子，民調高高結果票數卻不理想，「選舉沒到開票那天，民調都是參考用。」

侯友宜在前立委張慶忠、市議員陳錦錠、邱烽堯及市議員參選人金瑞龍陪同下，前往中和區民德早市掃街拜票，儘管天公不作美下起雨，侯一行人冒雨走完整個市場，不少支持者送上菜頭、鳳梨，預祝高票當選。

侯友宜表示，除非有太大雨勢外，完全是風雨無阻掃街、如期進行；選舉過程中希望用正向的力量選舉，每個參選人政見論述，讓選民知道選擇，個人一向都如此，「別的參選人要怎麼做，沒有多大意見。」

關於民進黨新北市長參選人蘇貞昌在臉書中貼出翻轉的漁人碼頭照片並提及「美麗的景點變冷清，像鉅作被送入碎紙機。」對此，侯友宜回應，線上旅遊平台近日公布亞洲10大熱門打卡地點，九份、十分、野柳均上榜。

侯友宜強調，未來淡水漁人碼頭會規畫第三遊艇停泊碼頭，全力發展海洋休閑產業，打造成遊艇休憩的好地方，如拖曳傘、自行車道沿著濱海公路到東北角；海洋觀光就是透過休閒產業，讓淡水人根留淡水、從淡水出發。

另外，關於民調數據中青年支持度下滑，侯友宜表示，所有政見都是正面論述，無論在任何場所，關於青年曾辦過2場論壇，討論青年勞動權益、居住正義、托育托老等，若這些論述還不足，會不斷舉辦和年輕人溝通。

侯友宜表示，選舉過程中，每天務實做每件事情，每天會有很多聲音，要用另外想法思考，當大家看到一個民調數據時，也許衝力、動力沒有那麼足，之前很多例子，民調高高結果票數卻不理想，每個支持侯友宜的選民要幫忙拉票、催票；選舉沒到開票那天，民調都是參考用。

關於泛藍大團結將在台中登場，侯友宜表示，他跟其他侯選人都是「厚友誼」，好朋友需要加油的就要黏在一起，如同和陳錦錠、邱烽堯、金瑞龍一起來中和掃街一樣。

(中國時報)