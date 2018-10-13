移工參與式票選 越南周子瑜催票

2018年10月13日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市勞動局舉辦第二屆移工參與式預算票選活動，除了上屆的休閒娛樂，今年更增加研習培訓和關懷照顧，像是拍攝移工故事、學CPR等共13個方案，即起至10月28日開放投票，被網友封為「越南周子瑜」的首位新住民國慶主持人阮秋姮也讚活動有意義，號召幫忙催票。

桃園市政府勞動局繼去年推行全國首創移工休閒育樂參與式預算計畫，成功舉辦泰拳、排球、足球等比賽獲得熱烈響應後，今年將觸角延伸，擴大辦理「外籍移工友善措施提案計畫」，200萬元總預算在「休閒育樂」外增加「研習培訓」及「關懷照顧」2類別。

勞動局長王安邦說，歷經多場固定和走動式說明會，移工踴躍參加、並提出19個初步提案，在國際學生、新住民幫忙擔任雙語引導員下，大家腦力激盪、合併出13個提案。他笑言移工們很有創意，像是桃園今年首度自辦國慶升旗，明年或許可以併案舉行。

高中畢業就來台學中文、去年成為台灣媳婦的越南籍阮秋姮，身兼越南語老師和有3萬多位粉絲的YouTuber，口才流利、長相甜美，成為首位手握國慶大典主持棒的外籍人士，她回想當天直說很興奮、緊張，結束後更是無限懷念，她直讚桃園對移工友善貼心，尤其認同中英文和CPR課程，移工學會中文返國後有更多工作機會，學救命課程也能保護自己和他人，呼籲移工踴躍投票。

(中國時報)