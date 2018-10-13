半島歌謠祭 聽見思想起

半島歌謠祭盼與遊客分享在地民謠，齊唱這首最鮮明的「思想起」。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

入秋起風的季節，伴隨半島帶有靈魂的樂聲，已舉辦10年的恆春國際民謠節，今年以「Hear Here聽見恆春」為主題，擴大舉辦「半島歌謠祭」，期盼與遊客一起分享台灣傳唱百年的在地民謠，齊唱這首最鮮明的「思想起」。

出身恆春半島的屏東縣長潘孟安指出，恆春民謠唱出半島民眾的日常，雖無華麗詞藻，卻是生活情感的呈現，更展現屏東深厚的族群文化底蘊，民眾透過吟唱完整呈現情感面貌，藉由歌曲緊密與社區連結。

近十年來透由社區的擾動、學校扎根深植，每年音樂節都讓在地與世界文化在此交流，今年可望將恆春古城化身為舞台現場，結合音樂、光影、裝置藝術讓這地方節慶成為國際級的文化盛宴。

屏縣府文化處長吳明榮指出，歌謠祭的靈魂人物是用生命傳唱多年的阿嬤們，今年特地以「把阿嬤變明星」為概念設計文創紀念品，透過老調新聲，把6組年輕音樂人與在地傳藝師合作的音樂作品，保存在吊飾中，只要掃描QR code就能聆聽。

吊飾以玻璃、蒲葵葉、木、塑膠袋等4種材質，分別代表著大海、稻田、森林、落山風等意象；其中值得一提的「落山風」，是利用使用過的塑膠袋再回收，重新壓製而成，具有環保概念。

文化處指出，半島歌謠祭將於20日起連續3個周末在北門、西門廣場、牡丹石門、猴洞山、車城後灣等地舉辦不同的音樂系列活動。

(中國時報)

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