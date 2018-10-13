市容守護者 柯P表揚環保義工

2018年10月13日 01:15 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲12日頒發績優環保義工隊暨志、義工，其中不乏服務年資超過20年者，服務內容更涵括環境整潔、環境生態、綠美化與田園城市。柯文哲致詞時稱讚，根據市府研考會滿意度調查，獲得最高評價的一直都是環保，很感謝大家的努力，才讓台北市越來越乾淨、越來越漂亮。

此次受獎共有26位義工幹部、60位環保獎章義工、11隊環保義工隊、2位環境教育卓越貢獻獎義工。其中，獲得一等環保獎章的吳祚榮，擔任萬和里長之外，從事義工服務也超過20年；張夏等3人則在劍潭里服務超過10年，服務時數達到2000小時以上等。

柯文哲表示，台北市456個里，現在已經有127個成立「回收有你、幸福有里」鄰里資源回收站，環保志工達到1.1萬人，是很龐大的隊伍，每天協助資源回收、巷道整潔、病媒蚊防治等，讓台北市更乾淨、更漂亮，他很感謝大家的努力。

據統計，2016年至今年8月止，「回收有你、幸福有里」鄰里資源回收站共回收 2萬支電扇、2.7萬支手機、4萬公斤電池，總回收量達964公噸；登革熱防治部分，也總計動員3185人，清除廢容器480個、廢輪胎26個、髒亂點68處，垃圾量達1783公斤。

柯文哲指出，環保最能凸顯一個城市的價值，而根據研考會滿意度調查，環保一向也獲得市民很高的滿意度，代表市民滿意、支持相關政策，希望未來大家繼續努力。

(中國時報)