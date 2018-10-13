百歲人瑞夫婦 歡度金鑽婚

105歲人瑞黃英俊與93歲妻子黃陳阿蕉結婚67年，五股區長施得仰（右一）代表市長致贈金戒指與萬元敬老金。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修、高彥哲／新北報導

台灣人離婚率高，長相廝守不易，適逢重陽節將屆，五股區公所舉辦「107年美滿金鑽婚拍攝活動」，吸引175對結褵滿50年夫妻參加，其中高齡105歲人瑞黃英俊與93歲妻子黃陳阿蕉攜手共度67年，獲蔡英文總統及新北市長朱立倫分贈金鎖片、金戒指及萬元敬老金，淡水百歲人瑞吳錫浩也獲贈敬老金戒與萬元禮金，讓老人家們開心笑得合不攏嘴。

新北市長朱立倫12日與淡水區長巫宗仁等人，前往淡水區捷運匯境大樓，向高齡100歲的人瑞吳錫浩祝賀，朱立倫得知吳老先生是虔誠基督徒，不僅致贈敬老禮金1萬元與金戒指1枚，祝福吳老先生「健康吃百二」，還送上一本親題「上帝恩典、喜樂同在」賀詞的精裝本聖經；吳老先生則是回贈親筆書寫的「要常常喜樂　不住的禱告　凡事謝恩」字畫，讓朱立倫開心表示：「一定會好好收藏」。

五股區公所12日也舉辦「107年美滿金鑽婚拍攝活動」，廣邀結褵50年以上的夫妻與家人拍攝合照以或全家福，共享金鑽婚喜悅，活動吸引了175對夫妻，其中105歲黃英俊與93歲妻子黃陳阿蕉結婚67年，相互扶攜、互信尊重攜手至今，獲蔡英文總統致贈「壽」字金鎖片，五股區長施得仰代表朱立倫贈送刻有「福」字的金戒指與萬元敬老金，祝福兩人身體健康。

黃陳阿蕉分享夫妻長久之道，她說夫妻相處就是一個「忍」字，丈夫是憲兵士官退役，軍人個性很固執，生活中難免吵吵鬧鬧，但兩人互相容忍、體諒，「有時感覺不愉快，我就出門到外面走走散心，回來就沒事了」，她笑著轉頭看著丈夫說，「他也會容忍我就是了，家裡還是我說了算」，引得眾人呵呵大笑。

(中國時報)

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