雙溪山藥饗宴 呷好料遊祕境

雙溪區公所邀民眾一起來雙溪吃山藥饗宴，體驗拔山藥農村樂。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

吃山藥遊產地！新北市健康三寶之一山藥已經上市，產地雙溪區公所推出以山藥為主，綠竹筍及甘藷為輔的山藥饗宴，邀民眾吃美食，也產地體驗採山藥，還有專業廚師指導料理，並帶領民眾悠遊新北著名美景，好吃又好玩。

農業局表示，新北市山藥種植面積約46公頃，年產量約600公噸，主要生長在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮一帶，屬台灣特有品種「基隆原生種山藥」，口感細膩Q彈，營養豐富。

農業局12日舉行推廣記者會，擺出滿滿山藥料理，令人垂涎三尺，新北市長朱立倫說，新北推出「新北健康三寶」品牌，鼓勵農友提升農產品品質，並藉共同行銷品牌，創造附加價值，山藥做為新北健康三寶最後登場的壓軸，把綠竹筍及甘藷都邀入菜，希望大家都能來到平溪、雙溪及貢寮山藥產地遊祕境、吃健康。

農業局21日在雙溪市場推出山藥饗宴，邀請民眾來到產地品嘗新鮮Q彈的新北山藥料理，每桌優惠價只要4000元，還送1000元的消費抵用券，可購買當日周邊展售攤位的山藥及農特產品，另也提供山藥蘋果牛奶、山藥內餡香菇包及山藥粿各500份限量免費試吃。

20日、27日、28日在雙溪、貢寮、平溪還有9場「來去農家DO一日－山藥小農輕旅行」，安排遊客在山藥小農田間體驗採山藥，由專業廚師指導現場料理新鮮山藥，並帶領民眾悠遊新北著名美景。

(中國時報)

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