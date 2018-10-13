社論－否認最大順差市場 如何共好

2018年10月13日 04:10 中國時報 主筆室

在蔡總統以「民主台灣照亮世界」為題、以「台灣共好」為主軸的國慶演說之後，「台灣共好」還有待努力，隔日股市卻已「和美國共壞」，劇跌達660點，跌幅6.31%創歷史紀錄，亞洲最慘，讓人膽戰心驚，但不知能否嚇醒至今仍認不清時局的蔡總統和賴閣揆。

台灣民主瑕疵不少，卻是華人社會的唯一，不但國人引以為傲，也經常受到美、歐民主先進國家讚譽和鼓勵。「台灣共好」應有進一步提升民主品質的目的，面對貧富差距擴大、反全球化逆潮，確實需要以「包容性成長」作為發展目標。然而，要擁有「台灣共好」的施政能量，搭配有條件承受這種施政的企業和國民，就必須先有正確的發展策略，方能創造足夠的經濟實力，讓每一位國人和每一家企業都能享受到民主政治的真諦，及富裕生活的福祉。

蔡總統在國慶演講中提到，「國際政經局勢正在面臨劇烈的變化，美中之間的貿易衝突讓國際產業分工出現重組，也對原有的經貿秩序帶來衝擊。」這是正確的觀察，認清了我國身處國際變局下的困境；若未能認清國際現實，就無法未雨綢繆地提出適當策略，帶領人民脫離險境、迎向光明。

我們預測在貿易戰下，未來國際經貿將有如下的重大變化：一、美中貿易戰將在明年初全面擴大，美國將對所有中國產品課徵高額關稅，衝擊中國出口；加上部分外商撤出中國，中國經濟將受到明顯的負面影響。這些變化加上減少自美進口低廉物資，都將導致中國的通貨膨脹加劇，對消費者不利，但對供應內需之企業有利，包括以大陸市場為主的台商。二、這種影響也會衝擊美國和其他國家，讓全球貿易縮減、降低成長率，也減少台灣的出口；而台灣所獲的「轉單效益」不會太大或長久。三、中國將採行一連串措施，包括將人民幣貶值、提高貨幣供給、降低利率、促進投資、增加政府支出、延宕供給側改革，來抵銷貿易戰的負面影響。四、美國會因人民幣貶值，以及中方對美要求保障智財權等未獲正面回應而進一步懲罰中國，讓貿易戰演變成爭奪「經濟霸主」的長期戰。五、雖然美中經濟關係弱化，但中國經濟還會保有5%（或以上）的高成長，兩大國分別領導歐美和亞洲，大型跨國企業將會在兩地分設據點，來掌握兩大區域的商機。

在這些預測之下，我們對照蔡總統的演說，她提到政府未來經濟布局的原則：「我們要以中大型台商在區域分工的整合能力及全球布局能量，加上中小企業的活力…，催化台灣經濟全面轉型升級」；接著，她說我們要做3件事：一、在研發及尖端製造領域，「和歐美日等工業先進國家，建立緊密的產業分工及技術連結，創造全新、高效率的供應鏈」。二、在新南向國家及其他新興市場，「透過多元合作，共同打造攸關經濟發展及民生福祉的關鍵產業鏈，促進經濟的共榮發展」。三、在邦交國，「協同當地政府共同面對氣候變遷的挑戰及尋找新的發展機會…也為台灣開闢未來的新市場、新生產基地，以及全球布局的新據點」。

我們不解的是，蔡總統所說面對變局下要做的3件事，涉及了歐美日、新南向國家和邦交國，但對近在咫尺、美中貿易戰主角之一的中國大陸，也是讓台灣在去年獲得近1200億美元順差的首要貿易夥伴，竟然會沒有任何對策，彷彿這個台商的巨大生產腹地並不存在。這種不可思議的「策略」應該出於兩種可能，一是意識形態要「去中國化」，故不願處理；二是美中台關係複雜之下根本不知如何處理，故沒有對策。無論是哪種原因或兩種原因都有，都可能導致赴陸台商在貿易戰下生機斲喪，連帶衝擊供應上游零組件的台灣企業和台灣本身的經濟。

退一萬步言，即使全部台商退出大陸，面對大陸巨大的製造能力和市場，難道不需要兩岸「貿易策略」？更別說台灣「南向」多年，有能力南向的台商還有什麼產業鏈沒在新南向國家建立？而邦交國中，何處可建立全球布局的新據點？沒有大陸市場和腹地，台灣經濟大概只有沉淪，又將如何「共好」？

不過，台灣的企業生命力堅韌，一向不需要仰賴政府的協助，甚至在政治干擾下也能夠自尋出路，面對假裝看不見台灣最重要經濟腹地的政府，企業還是靠自己吧！

(中國時報)