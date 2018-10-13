厲害了，我的黨！

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中國時報
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行政院長賴清德12日明確表示，行政院已經同意經濟部停建深澳電廠，理由是電力夠了；中油日前宣布油價將凍漲到年底，理由是為了平穩物價。

半年前，賴清德說，北部發電量跟用電量有6個百分點的差距，如果深澳電廠不建，那北部地區一定會缺電，而且為了說服外界接受深澳電廠，民進黨總動員，拚命告訴民眾，不必擔心空汙問題，因為深澳電廠使用的是「乾淨的煤」。

但自從賴清德在5日拋出可以用觀塘第三天然氣接收站交換深澳電廠停建後，說也奇怪，一下子電力就不缺了，8日通過觀塘環評，12日就宣布深澳停建。整個過程一路綠燈。

同樣神奇的是油價。前幾天中油公司依公式計算本來要調漲油價，結果硬是臨時轉彎，宣布油價凍漲到年底；而且即使未來根據機制計算油價應上漲，中油也會自行吸收。

好笑的是，中油還「此地無銀三百兩」地撇清說，這個決定與選舉無關，而行政院發言人也說，這是中油自己的考量，不是政府下令油價凍漲。

如果真是如此，那為什麼時序進入冬季的石油需求量大增期，中油竟然在這個時候宣布國內油價凍漲？還剛好就凍漲到年底大選結束？

燃煤發電廠跟燃氣電廠接收站是兩碼子事，為什麼可以直接交換？如果電力問題這麼容易解決，經濟部早幹嘛去了？

油價也是。之前國際原油價格1桶74元時，中油一路調漲國內汽柴油價格，現在國際原油價格1桶上看100元，中油突然「良心發現」決定凍漲！這到底是什麼道理？

蔡政府的本事好大啊，選舉一到，電力就夠了、油價也不必漲了。厲害了，我的黨！

(中國時報)

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