2018年10月13日 04:10 中國時報 彭蕙仙

美國副總統彭斯在華盛頓保守派智庫哈德遜研究所，發表長達40分鐘的演講，指責中國大陸「正以一種全政府的手段」，在美國推進其影響和利益，「干預美國的國內政策和政治。」令人想到政治哲學家卡爾‧波普1945年的鉅作《開放社會及其敵人》。

身為猶太人的卡爾‧波普，眼見納粹政權的興起，對極權主義與不自由的社會極為敏感。

不過，也恰恰好是彭斯演講中對中國大陸的批判，幾乎涉及每個層面，卻正好解釋了政治經濟學家法蘭西斯‧福山，在1992年出版了《歷史之終結與最後一人》這本轟動國際的著作之後，為什麼必須在2014年再寫了另外一本書《政治秩序及其衰落》，全面修正自己之前的看法。

《歷史的終結與最後一人》毫不保留地樂觀擁抱西方式民主自由與資本主義；在《政治秩序及其衰落》書裡，福山在原本主張的「法治」與「民主問責」兩項影響政府的要素之外，再加上另一個變項：「國家治理能力」。

福山說，這是因為觀察到包括中國大陸在內的發展中國家的改變軌跡所得到的新觀點；他在一個訪問中承認，「過去西方的確是誤判了中國。」

或許福山畢竟是亞裔（日本移民美國的第二代），因此他可以比較正面解讀自己所不了解的中國。面對與西方發展路徑和邏輯不同的中國，還有另一種全然不同的觀點，那就是戒慎與厭惡。

彭斯在這次演講中，一開始致敬的對象：哈德遜研究所中國戰略中心主任白邦瑞，無疑是箇中代表。白邦瑞在《2049百年馬拉松：中國稱霸全球的祕密戰略》一書中直白告解：「我寫這本書是為了說服美國官員與台灣領導人，公開承認我們嚴重錯估也低估了北京的野心。」2049年是中共建政100年，他認為，這是中共政權「密謀」要取代美國成為世界第一強國的關鍵年，「美國已經被中國騙了40年，現在必須展開反制。」白邦瑞說。

從這個脈絡出發，就不難理解彭斯為什麼會在演講中，對中國大陸發出如水銀瀉地般的指責與批判。不少人認為，彭斯用詞強烈，是美中建交近40年來，美國官方對中國最強烈的批評，幾乎如同是一篇「討中檄文」；然而，身為目前全球唯一的強權，竟然認為中國大陸有能力（不只是有企圖）從經濟、內政到軍事，全方位影響美國，甚至還想讓川普不要連任。真難想像彭斯的內心到底是有多脆弱──如此誇大中國對美國的威脅，簡直到了「長他人志氣、滅自己威風」的程度。至於彭斯在演講結束前一番「但請放心：在我們與中國的關係建立在公平、對等和尊重我們主權的基礎上之前，我們不會讓步。」則明顯是對美國選民的告白，讓人看懂了彭斯的用心。

彭斯的演講豈是強硬的檄文？根本就是自義自憐的討拍文。例如，指責中國要推翻美國，這真是好笑了，莫說大陸未必有此心，就算有，又何罪之有？上帝有規定地球的霸主就只能是你美國嗎？批評中國搶走台灣的中美洲3邦交國，這更好笑，美中建交都40年了，有什麼立場管別人要不要跟北京建交？

大陸國家主席習近平說，太平洋夠大，容得下中美兩個大國。問題是，美國的玻璃心卻很小，容不下別人跟他平起平坐。

(中國時報)