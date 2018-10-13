2018年10月13日 04:10 中國時報 黎家維

深澳與觀塘，一個是新北的電廠，一個則是在桃園的天然氣接收站，兩者看似不相關的命運，卻從5日行政院長賴清德出席立法院的總質詢後，被緊密地綁在一起，成為互補的備選方案。3天後，觀塘環評案在官方強力主導下闖關成功，台灣建立30年的環評制度一夕被破壞殆盡。再過了4天，賴揆又火速宣布停建深澳電廠。「觀塘換深澳」這個「深奧」的邏輯，讓一碼歸一碼評估的專業環評委員摸不著頭緒，可是從民進黨政府一貫的政治邏輯來看，這只不過是確保政治權力與贏得選戰的必然思維。

不久前賴揆才用「乾淨的煤」來為深澳電廠辯護，而新北選戰也在為究竟是誰核定了深澳電廠爭鋒相對。重大的能源設施竟然瞬間轉向，對民進黨而言不是第一次，但原因卻都很政治。

首先，新北市民進黨參選人蘇貞昌民調持續落後，為了勝選，深澳電廠的包袱當然必須設法排除。而且依學者評估指出，深澳電廠排放影響的範圍除新北市外，還攸關台北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣共約900萬人的健康。相較而言，觀塘天然氣接收站沒有直接汙染的威脅，而環團關切的7000年藻礁不會抗議，也沒有投票權，更重要的是民進黨在桃園市的選情樂觀，所以藻礁只能注定默默被犧牲。

其次，空汙一直是年底選戰民進黨政府擔憂的重大變數，尤其進入秋冬，空汙觸目可及，隨時可能翻轉民眾的投票選擇。加上反深澳電廠公投和反空汙公投已確定將與年底選舉合併辦理，一旦反深澳、救藻礁與反空汙的力量串聯，成為選戰後期的主軸，恐將對綠營選情產生致命的一擊。這也逼得民進黨政府必須趕緊出手拆除這未爆彈。環團11月在北中南已準備籌辦3場「救藻礁反深澳」大遊行，12日賴揆停建深澳電廠的宣示，至少將這幾股即將合流的力量局部裂解。

停建深澳電廠或許只是蔡政府的緩兵之計，這個承諾在選戰結束可能又成過眼雲煙。畢竟深澳環評已通過，要蓋不蓋只是一念之間。何況民進黨既然可以立馬宣布停建，當然也可隨時宣布復建。過去核四停建與復工不也是如此，成本反正都由全民埋單。

政治邏輯掛帥，專業評估靠邊站，說不定深澳電廠哪天又起死回生，也不用太意外，這只不過重演一次扁政府時代的核四劇情。現在最難堪的恐怕是蘇貞昌，早知中央政策會急轉彎，當初也不用對陳情的反深澳自救會長大力拍肩拍肚。政客的政治邏輯來得快卻也變得快，這是專業環評永遠追不上的「效率」，卻留給環境永遠的痛！（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)