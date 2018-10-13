釋憲內鬥 監院陷跛腳

2018年10月13日 04:10 中國時報 吳景欽

監察院於去年提出《不當黨產處理條例》釋憲案，大法官日前以此釋憲案不屬監察院的職權決定不受理；隨後監察院又以14對11的票數，再通過年金改革釋憲案，而在此決議後，投反對票的監察委員卻發出聲明，除指年改法律不違憲外，亦稱此案與監察院的職權行使無關，致不符機關聲請釋憲的要件。先不論年改是否違憲，聲請釋憲的門檻是否該如此嚴苛，確有商榷的餘地。

對於監察院的職權行使，無論是彈劾或糾舉，依《監察法》的規定都是由個別委員提案，並由其他委員決議的程序來進行。故在合議制下，監委就算對年改釋憲案有強烈的反對意見，一旦監院對外發布決定後，都必須連帶對此決議負責。也因此，投反對票的監委對外發表遺憾宣言，既破壞合議制的精神，也使監院陷入跛腳，致使其公正性受到質疑。

另一個更該注意的焦點，自然是在機關釋憲的門檻問題。因依《司法院大法官審理案件法》第5條第1項第1款，中央或地方機關於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者，就可提起釋憲。監察院自是中央機關無疑，只是關於年改是否為其行使職權的範圍，就成為大法官受理與否的關鍵。

就年改來說，由於受影響的公務員依《司法院大法官審理案件法》第5條第1項第2款，必須是在用盡一切救濟手段後，才能向大法官提起釋憲，訴願、訴訟的過程實屬漫長，勢必得求助於監察院。而依據憲法第90條，監察院為國家最高監察機關，行使同意、彈劾、糾舉及審計權，且為行使此等權力，亦得向行政機關為文件調閱與調查。也因此，當監察院在接到年改的陳情時，勢必得進行調查，雖然其對象是針對行政機關，但年改乃因修法而來，在其無法、也無權對立法院進行調查，卻也產生違憲爭議時，自屬其職權行使範疇，致可聲請釋憲。

事實上，大法官受理釋憲案不代表案件就能因此釋憲成功，而須藉由所有大法官的智慧，並經由辯論、審查後，才能做出違憲與否的決定。因此在去年司改國是會議期間，對於釋憲的改革聲音雖屬多元，但放寬釋憲門檻讓人民能更接近最後的救濟手段，卻是共識。在尚未修法的現階段，就應如大法官湯德宗所言，大法官會議應開大門、走大路，以平常心來受理釋憲案，這才是確保司法尊嚴的表現。（作者為真理大學法律系所副教授）

(中國時報)