高雄颳的不是韓風

友善列印
中國時報
鄭哲英

在高雄，近來親戚朋友相遇少不了的話題是：「韓國瑜會不會當選？」談話中，反映出兩種人的兩種情緒，一種是高度盼望韓當選，卻又擔心期望落空的人；另一種是不願意韓當選，卻又擔心噩夢成真的人！

作為一個超過65年的高雄市在地人，我覺得這陣「韓風」並不是因為韓國瑜所帶來的，而是韓國瑜的內在思維與大環境的政治氛圍兩大因素使然。

論長相與形象，韓國瑜沒什麼過人之處，又是外地人空降，但他有明知不可為而為的勇氣，又沒有一般政治人物慣有的虛偽包裝，在舉止言談中流露出真性情，相對於對手陳其邁的看板上用斗大的「正義 溫暖」搭配穿西裝道貌岸然的圖像，讓人就是有種「真」與「假」對比的感覺。

民進黨再度執政以來，推動許多所謂的「改革」與「建設」，但在執行過程中，不僅沒有蔡英文要求的「謙卑、謙卑、再謙卑」，反而到處顯現「傲慢、傲慢、再傲慢」，甚至有些個案是「不義、不義、再不義」，更嚴重的是，民進黨的政治人物毫無自覺，因為他們已習慣認定自己的言行就是代表「正義」，就是代表「台灣價值」，任何質疑聲，非黑即假！

如果韓國瑜真的當選高雄市長，我不會認為是他贏了陳其邁，更不會認為是國民黨打敗民進黨，而是因為「起風了！」這是一股對民進黨從期望轉變為失望的風，而風速正在加快中！站在風口上，如果連豬都會飛，更何況是一條「魚」？（作者為高雄市政府退休公務員）

(中國時報)

釋憲內鬥 監院陷跛腳 羅瑩雪：提高公托比例 說得容易…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。