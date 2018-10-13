2018年10月13日 04:10 中國時報 鄭哲英

在高雄，近來親戚朋友相遇少不了的話題是：「韓國瑜會不會當選？」談話中，反映出兩種人的兩種情緒，一種是高度盼望韓當選，卻又擔心期望落空的人；另一種是不願意韓當選，卻又擔心噩夢成真的人！

作為一個超過65年的高雄市在地人，我覺得這陣「韓風」並不是因為韓國瑜所帶來的，而是韓國瑜的內在思維與大環境的政治氛圍兩大因素使然。

論長相與形象，韓國瑜沒什麼過人之處，又是外地人空降，但他有明知不可為而為的勇氣，又沒有一般政治人物慣有的虛偽包裝，在舉止言談中流露出真性情，相對於對手陳其邁的看板上用斗大的「正義 溫暖」搭配穿西裝道貌岸然的圖像，讓人就是有種「真」與「假」對比的感覺。

民進黨再度執政以來，推動許多所謂的「改革」與「建設」，但在執行過程中，不僅沒有蔡英文要求的「謙卑、謙卑、再謙卑」，反而到處顯現「傲慢、傲慢、再傲慢」，甚至有些個案是「不義、不義、再不義」，更嚴重的是，民進黨的政治人物毫無自覺，因為他們已習慣認定自己的言行就是代表「正義」，就是代表「台灣價值」，任何質疑聲，非黑即假！

如果韓國瑜真的當選高雄市長，我不會認為是他贏了陳其邁，更不會認為是國民黨打敗民進黨，而是因為「起風了！」這是一股對民進黨從期望轉變為失望的風，而風速正在加快中！站在風口上，如果連豬都會飛，更何況是一條「魚」？（作者為高雄市政府退休公務員）

(中國時報)