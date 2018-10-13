小誌搞藝術 14國好手比創意

2018年10月13日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

近年來獨立出版品「小誌」（Zine）成為藝術家、漫畫家、設計師發表作品的熱門選擇，甚至有袖珍、迷你版本出現，不只書裡有內容，特別的裝幀還成為收藏品，台灣、香港、上海、日本各地更發展出不同的「迷你誌」、「蛋誌」、「豆本」。也有出版社製作收藏用小書，像是集結自1976年以來500期香港《號外》雜誌封面的小書，就只有巴掌大，僅7.5公分高。

《號外》奇書 蒐集500期封面

引進《號外》小書的「雜誌現場」創辦人江家華表示，這本書是在香港《號外》500期封面展覽時，出版社特地推出的小書，記錄了香港近42年的文化演進，「《號外》從70年代一路走來，早期因為攝影技術還不發達，多是手繪插圖、拼貼封面，後來封面就有愈來愈多的香港明星，像是張國榮、梁朝偉的封面，這本小書一次搜羅。」

相較於內容廣泛的雜誌，小誌更在意的是讓藝術家、創作者展現個人特質。藝術書展「草率季」今年便集結14國的創作者，來自大陸寧波的「假雜誌」創辦人言由，專做獨立出版的攝影書，為每個攝影作品量身打造適合的呈現方式。

《雙喜》菸盒 內藏婚禮照片

像是法國攝影師蘇文（Thomas Sauvin）的攝影集《雙喜》，就做成香菸盒的樣子，「蘇文曾長住北京，特別到垃圾場收集80、90年代廢棄的舊底片，用庶民影像呈現那個時代。《雙喜》收集了婚禮照片，有很多敬菸點菸的場景，我們就把它包裝成『雙喜牌』香菸。」《雙喜》更獲《紐約時報》選入2015年度最佳攝影集。

「假雜誌」出品的《3DPRK》則是斯洛維尼亞的3D攝影師老馬的攝影集，乍看之下是一副3D塑膠眼鏡，背板可以更換不同的照片，內容是老馬拍攝的北韓人民生活，戴上眼鏡就能看到立體影像。

言由表示，「斯洛維尼亞過去也是社會主義國家，他印象中以前的旅遊紀念品中常有這樣的3D眼鏡。他到北韓旅遊時，拍了一系列照片，因為北韓也是社會主義國家，就決定把攝影集做成3D眼鏡。」

(中國時報)