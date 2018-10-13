扭蛋扭好書 一張紙摺8頁小書

「草率季」策展人黃偉倫表示，小誌雖然小眾，卻都展現了創作者的個性。（許文貞攝）

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中國時報
／台北報導

出版低迷，卻讓獨立出版和藝術創作者走出新的方向。像是「小誌市集」、台北國際書展的「Make a Zine」創意出版攤位，以及藝術書展「草率季」，猶如過去文創市集的進化版，除了有藝術創作、手作品，更連年邀請國際藝術家來台交流展出，今年「草率季」便有紐約藝術書展、東京藝術書展、上海藝術書展來台共襄盛舉。

策展人黃偉倫表示，這些創作呈現台灣的自由、多元，每個人都可以是藝術家，「只要能觸動心靈，無論是好的或壞的感受，就像是一個精神力，只要有感受到什麼就夠了。每個人都能在創作中找到跟自己內心觸動和共鳴的事物，覺得好玩，就是最重要的。」

相較於過去想像中藝術總是高高在上，距離遙遠，如今的藝術書有著不受規則限制、自由發展的力量，一張紙也能摺成8頁的小書，轉蛋機掉出來的扭蛋，也是一本精采的作品。

黃偉倫表示，「藝術書的裝幀、印刷、設計細節都不同，必須拿到實體書才能感受。近年有愈來愈多人開始做自己的小誌，在社群網路泛濫的時代，反而透過實體的小誌，表達自己真正的心聲。」

黃偉倫也是「空場藝術聚落」負責人，第一年的「草率季」就是在空場舉辦，「2016年時，空場原本承租的一個200坪大的展場，即將被房東收回，我心想，既然只剩一點時間，乾脆來辦一直想辦的藝術書展，就這樣一路辦到第三年。今年有177個攤位報名，甚至有來自印度的藝術家來台參展。」

(中國時報)

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