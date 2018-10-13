王瑞瑜憶父 最愛「止於至善」

台塑「緬懷台塑企業創辦人紀念特展」15日起在明志科技大學揭幕，王永慶女兒王瑞瑜12日表示，希望透過特展讓創辦人的精神，喚回真正的「台灣價值」。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

經營之神王永慶最愛的名言，其女、台塑企業常委王瑞瑜指出，是《大學》中的「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。」因為這幾句話道盡王永慶所有的思維，相信如果有這樣的智慧，就能不斷追求進步。

今年適逢台塑企業兩位創辦人王永慶辭世10周年、王永在辭世4周年，為緬懷創辦人待人處事風範，台塑企業在明志科技大學設置「緬懷台塑企業創辦人紀念特展」並於10月15日開放參觀。特展分為九大主題，除展示創建六輕石化王國的傳奇歲月等，還特別將王永慶、王永在生平小故事納入繪本，在現場展出。

王瑞瑜感嘆，近期社會的變遷，讓人感受到彼此的不信任與敵對，希望這個特展，展出台塑創辦人一生累積的智慧，可以帶給時下社會一些正能量，進而了解台灣核心價值「勤勞樸實、吃苦耐勞、實實在在、一步一腳印」。

回憶王永慶生平，王瑞瑜說，「我父親不會講大道理，但會用很多小故事，讓子女們了解做人處事的道理。」她舉例說，王永慶提醒做人「富要濟貧、強要扶弱」，並要求不能浪費。11歲時，送她出國唸書，剛到異地，進入飯店門口，看到年輕的服務員為他們開門，王永慶出手就給了5美元小費，她忍不住質疑父親不是說不能浪費，那時在美一個漢堡只要8毛，但王永慶回答，「他們工作很辛苦，是靠小費賺錢，做人要懂得幫助需要幫助的人！」

另王永慶也要求做人要有同理心，王瑞瑜說，一般企業主經營，較看重客戶，但不重視供應商利益，王永慶教導子女兩方面都需重視，如1990年左右，因外幣匯率變動，台塑企業拿出百億補給客戶，與客戶同舟共濟；對於供應商也努力關照，如要求台塑內部要準時付款，還建立「異常反應單」制度，超過3天沒將應付款項付出，就會被跟催。

王瑞瑜強調，「這些理念已奠立在制度內，內化為台塑文化。所以他（王永慶）不在了，也不會影響經營。」

對於王永慶在美辭世，未能見到父親最後一面，王瑞瑜十分感傷，被問及最想跟父親說的話，她指出，是「謝謝」，謝謝父親教導，讓她們待人和善、沒有富二代的驕氣。

(中國時報)

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