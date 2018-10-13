《Performance》《翻爆》同步線上看

2018年10月13日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

由牛耳藝術發行的《Performance》季刊，自2003年創刊至今2018年已經15年，發行65期，每期發行量1萬本，提供給牛耳會員、贊助企業以及媒體，目前同步在中時媒體集團《翻爆》平台呈現，讓讀者可以直接在線上閱讀。

牛耳藝術總監牛效華表示，每期內容都由編輯部共同規畫，誰是封面人物也都由全員投票產生，「這期由俄國鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫大勝柏林愛樂，一票都沒跑，大家希望全球樂壇都在注目的新生代重量級音樂家，也能被台灣樂壇認識。」

牛耳藝術新樂季陣容堅強，包括大提琴家馬友友與絲路合奏團、聖彼得堡愛樂、柏林愛樂以及聖西西里亞管弦樂團等，音樂家們指揮家杜達美、泰密卡諾夫、帕帕諾爵士以及久石讓等等，這些節目菁華也都將在《Performance》季刊中有深入淺出的介紹。

牛耳藝術表示，未來也會把每期《Performance》在本報系《翻爆》平台上架，讓讀者可以閱讀全本文章，牛耳藝術也將挑選6到8篇文章放到社交平台，與關心古典音樂動態消息的讀者分享。

《PERFORMANCE》季刊線上看網址：https://ebook.turnnewsapp.com/mna2018autumn-1/mobile/index.html

(中國時報)