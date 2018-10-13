《Performance》《翻爆》同步線上看

由牛耳藝術發行的《Performance》季刊，目前同步在中時媒體集團《翻爆》平台呈現，讓讀者可以直接在線上閱讀。（牛耳藝術提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

由牛耳藝術發行的《Performance》季刊，自2003年創刊至今2018年已經15年，發行65期，每期發行量1萬本，提供給牛耳會員、贊助企業以及媒體，目前同步在中時媒體集團《翻爆》平台呈現，讓讀者可以直接在線上閱讀。

牛耳藝術總監牛效華表示，每期內容都由編輯部共同規畫，誰是封面人物也都由全員投票產生，「這期由俄國鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫大勝柏林愛樂，一票都沒跑，大家希望全球樂壇都在注目的新生代重量級音樂家，也能被台灣樂壇認識。」

牛耳藝術新樂季陣容堅強，包括大提琴家馬友友與絲路合奏團、聖彼得堡愛樂、柏林愛樂以及聖西西里亞管弦樂團等，音樂家們指揮家杜達美、泰密卡諾夫、帕帕諾爵士以及久石讓等等，這些節目菁華也都將在《Performance》季刊中有深入淺出的介紹。

牛耳藝術表示，未來也會把每期《Performance》在本報系《翻爆》平台上架，讓讀者可以閱讀全本文章，牛耳藝術也將挑選6到8篇文章放到社交平台，與關心古典音樂動態消息的讀者分享。

《PERFORMANCE》季刊線上看網址：https://ebook.turnnewsapp.com/mna2018autumn-1/mobile/index.html

(中國時報)

井山7冠頭銜 許家元要逐一拿下

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。