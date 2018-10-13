佼佼玩嘻哈故宮 張小燕變髮相挺

2018年10月13日 01:15 中國時報 李承陽 報導

黃子佼穿上周裕穎以〈唐 懷素 自敘帖〉設計的衣服。（《ELLE》提供）

故宮為歡度10月院慶，首次將嘻哈音樂和時尚走秀帶進故宮南院，舉辦「OPEN DATA跨界文化之夜：嘻哈故宮」，由跨界天王黃子佼（佼佼）操刀策展，找來綜藝教母張小燕師徒聯手，他笑說：「小燕姊已經70歲了，其實跟故宮一樣都算是陪伴我們很久的一段活歷史。」

起初張小燕對身形與進棚拍照有疑慮，「我上次進棚拍照的時候是60歲，距今已經有10年的時間沒有拍照了，可能心理上覺得自己不夠美，所以害怕拍照。」但黃子佼提出拍攝計畫，張小燕不僅點頭答應，還染了生平第一次頭髮力挺。

進棚後張小燕擺的Pose讓大家讚不絕口，她說：「穿上去我就很有自信，攝影師叫我擺什麼姿勢，都覺得自己好像是模特兒一樣。」黃子佼形容她就是台灣的Vivienne Westwood，「覺得台灣很多時尚品牌辦Party都應該找小燕姊，而且她購買力很強！」

Janet展現冷豔

另位獲邀的藝人Janet則穿著黑金色調的設計款新衣，自認被挖掘出內心深處冷豔的一面，「希望照片刊出之後，大家也可以找我演一些冷豔的殺手。」

「OPEN DATA 跨界文化之夜：嘻哈故宮」由財團法人寶佳公益慈善基金會、YAHOO TV、L’OREAL PROFESSIONNEL、NYX PROFESSIONAL MAKEUP、台灣啤酒、財團法人林熊徵學田基金會、臺灣企銀、中華電信、兆豐銀行文教基金會贊助。中華電信Hami Video及MOD、YAHOO TV、國立故宮博物院、中華文化總會、ELLE Taiwa臉書27日晚上6點同步直播。

(中國時報)