謝盈萱當虎媽學放手

謝盈萱坦言自己喜歡工作，是個不折不扣的工作狂。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪

金馬準影后謝盈萱在《誰先愛上他的》飾演對兒子黃聖球情感勒索的神經質母親「劉三蓮」，她自認若以後當媽，應該也是個「虎媽」，但這也是她對「有小孩」恐懼的原因，「看過很多當媽的朋友管教小孩，覺得自己還要多學習，要尊重孩子是一個獨立的個體，要懂得放手。」

謝盈萱回顧電影開拍前為能和戲裡兒子黃聖球「混熟」，約了他去看文具展，但是看完出來離排戲時間還早，「他酷酷的，我也酷酷的，兩人都不知道該怎麼辦。」還好她急中生智，問朋友哪裡有扭蛋店，帶黃聖球去台北地下街扭蛋「續攤」，「他玩得欲罷不能，不想離開，根本忘了時間。」劇中母子於是慢慢熟絡。

自虧有點瘋

她在片中一場豁出去向老公求歡、想挽回婚姻的戲，令人看得揪心不捨，戲外卻鮮少提及自己的感情狀況，她說自己很敏感，「對於痛覺感知很大」，「雨天看到有人騎車沒有雨衣穿，眼眶就會紅，以另外一個角度來講，就是有點瘋。」

她談過幾次戀愛，即使過程沒有「很嚴重」的狀態，結束時也很難過，「會分裂出很多自己去分析過程」，她說：「這是職業病，我的職業病是存在我的血液裡面的，演員本來就不是一個健康的行業啊！」這樣與生俱來的敏感，成為她看劇本、理解角色的養分。電影《誰先愛上他的》11月2日上映。

(中國時報)

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