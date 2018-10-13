BCW感謝「餓很久」家家助唱

BCW（左二）推出首張專輯，好友玖壹壹健志（左起）、家家、導演A-Flight都來站台。（蘇蔓攝）

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中國時報
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饒舌歌手BCW推出新專輯《NO COMPLY》滿一周，12日舉辦媒體記者會，邀來和他合唱新歌〈東岸〉的家家及好兄弟玖壹壹健志站台，家家暌違多時公開露面，還穿上熱褲，窈窕身材備受矚目，BCW說在錄音時也有誇家家變很瘦：「她說一定要的啊！」

家家昨僅低調說：「我餓很久了。」默認甩肉20公斤。而〈東岸〉點閱率已突破100萬，BCW又驚又喜，雖然家家唱這首歌時吃足苦頭，還打趣放話再也不唱饒舌，但他讚家家嗓音可塑性高，未來會說服她再合作。

黑人頭天天清洗

BCW自曝他的黑人頭每隔10天就要拆掉重綁，他每天把洗髮精倒進水裡，再把頭泡進去洗頭。爸媽對於他的髮型也沒有表示太多意見，只叮嚀他要注意自己的舉止。

BCW坦言記者會前一晚緊張到失眠，以英文諺語比喻像是「肚子裡有蝴蝶」，他昨也首度舉辦新歌演唱會，對於表演內容一點都不煩惱，但較擔心不知道要在台上說什麼。

BCW透露有女粉絲會透過社群軟體私訊他示愛，但他才剛以4000萬元加盟環球，目前只想專攻事業，暫不想談戀愛，也規定自己不能沾上歌迷；同門歌手草屯囝仔成員阿倉日前爆出讓女友墮胎一事，BCW表示有關心他們，「我相信他們可以好好把事情解決。」

(中國時報)

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