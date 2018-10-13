張晉畏高硬爬看板拍打戲

2018年10月13日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

監製黃百鳴（左起）、導演袁和平、釜山影展代表、男主角張晉和編劇黃子桓合影。

《葉問外傳：張天志》導演袁和平12日率演員張晉、鄭嘉穎、周秀娜、譚耀文及柳岩，現身韓國釜山電影節閉幕片記者會，吸引上百記者到場。袁和平為張晉量身打造多場驚險武打動作，開場就讓他在招牌上力戰群雄，但張晉自爆：「其實我有懼高症的，站那麼高看看風景也就罷了，居然還要拍動作場面！真的是很大的挑戰。」

經驗豐富的袁和平早已考量好在高處對打的各種問題，張晉雖拍得步步驚心，但為追求完美表現，仍和武術演員們在招牌上整整打了2周。另外，袁和平與楊紫瓊合作多次，認為她用兵器對打最為好看，便特別設計一場她用劍與張晉對打的精彩畫面。

鄭嘉穎狠打周秀娜

鄭嘉穎則被要求在第一場戲狠打周秀娜，對方甚至被打到臉腫、快暈厥，他直呼打人比被打的壓力大多了，「我打得心都快跳出來了，不忍心再打，可見袁和平對動作場面的要求有多高。」柳岩的武打戲也拍了一星期，「打到痛哭流涕，還被板凳夾到手，但還是咬牙撐過去。」

《星際異攻隊》知名摔角手戴夫巴帝斯塔（Dave Batista），在《葉問外傳》與張晉對決，袁和平表示戴夫最初不太習慣香港拍攝模式，打法也不太一樣，因此融入摔角元素，果然讓戴夫順手許多。

只有演出反派的譚耀文沒有動作場面並大嘆可惜，但他表示：「其實一直和《葉問》劇組合作很開心，這次還是有不少文戲可以發揮。」該片預計年底上映。

(中國時報)