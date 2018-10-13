鄭人碩角頭綠葉 變人間菩薩

鄭人碩穿著Paul Smith的服裝，在漫天紙鈔中重現角頭氣勢。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪

鄭人碩以今年最賣座國片《角頭2：王者再起》入圍金馬男配角獎，也讓他人生180度大轉變，「前陣子在台東拍戲，起碼有10個人來跟我要簽名照。」特別的是，來要照片的多是病患家屬，希望偶像加持能扭轉病況，角頭竟變人間菩薩，他不可思議地說：「我怎麼突然變得這麼有用？」

鄭人碩印象最深刻的是一位14、15歲罹患腦炎的男生，請他父親來片場要簽名照，他父親說：「兒子大概剩下半年的壽命，看完《角頭2》覺得你很勇敢，唯一心願就是拿一張你的簽名照，之後辭世也不遺憾。」他聽完趕緊鼓勵對方，叫父子倆都別輕易放棄，並澄清：「那是電影，真的人生更要緊。」

不僅如此，鄭人碩還被台東某位養狗場的老闆找去幫忙餵飼料，「老闆說被我餵過的狗，可能會變得跟電影裡的我一樣強壯。」影響力大到連狗都埋單，令他哭笑不得。

片酬多加一個0

鄭人碩說自己演出《角頭2》前知名度不大，製作方找他演戲都有種賭一把的感覺，電影上映後票房口碑佳，他有感而發：「終於從一個路邊攤變成開店面的，還可以開發票，同樣產品有不一樣的感受。」

收入上他今年的片酬數字比起往年，後面還要多加一個0，演技上也很有自信地表示，雖然不一定拿獎，但入圍金馬已可算是亞洲前5強的男配角。

(中國時報)

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