麥卡錫聯手布偶緝凶

瑪莉莎麥卡錫（左）飾演女警探，與布偶一起搭檔辦案。（Catchplay提供）

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中國時報
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憑《麻辣賤諜》（Spy）迅速竄紅的好萊塢喜劇女王瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy），這次在《歡樂時光謀殺案》化身叱吒風雲的警探「康妮」，調查一件慘絕人寰的連續凶殺案，只不過受害者不是人類，而是一群五顏六色的布偶！

雖然瑪莉莎身為女主角，但她說：「我永遠不會讓我的孩子看這個，這是一部警探結合布偶的電影，看似天真地一起嬉戲，但只適合成年人觀看，絕對不是兒童電影。」

浴缸中瘋狂打架

之所以會接演，瑪莉莎說：「因為我真的太好奇了！布偶作為洛杉磯的二等公民…我才看了2頁劇本就想要加入，我老公勸我不要太衝動、再多讀幾頁，但我看到第4頁還是忍不住，人家就很想演啊！」她特別喜歡警探電影，「我對夥伴之間的合作關係很有興趣，像片中我跟布偶正是這種關係，但又不完全是。」

她在片中有不少搞笑橋段，其中一幕她要跟布偶們一起吸毒，她笑說：「其實那些粉都是糖，在故事中布偶們沉迷於糖粉。拍的時候我當然沒有吸啊！吸了的話會讓我真的變白癡吧！」

走諧星路線的她，過去拍的電影從沒少過粗俗、狂野場面，這次當然也不例外，有一場戲她與布偶警探在放滿熱水的浴缸中打架，還從浴缸打到滾出來，「這真的很瘋狂，老實說，我不知道我是在打布偶還是在打布偶操作師，或者我在咬誰？我只記得我當時心想『希望我咬的是布偶而不是布偶操作師！』」

拒絕毒品 珍惜生命

(中國時報)

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