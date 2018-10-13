尼可拉斯貝多揪妻拍片譜虐戀

尼可拉斯貝多（右）飾演作家，與妻子曾有段甜蜜生活。（海鵬提供）

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中國時報
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尼可拉斯貝多（左）自編自導，找來妻子朵莉亞緹莉兒擔任女主角。（海鵬提供）

愛情喜劇片《從前的我們》是法國鬼才男星尼可拉斯貝多（Nicolas Bedos）演而優則導的首部作品。他不僅包辦編導演、配樂，還內舉不避親，找來嬌妻朵莉亞緹莉兒（Doria Tillier）與他共譜虐戀，成功拍出夫妻的相愛與撕扯。尼可拉斯說：「完全不擔心拍攝時我跟老婆會意見相左或爭吵，相反地，拍完這部電影我們感情更好了！」

尼可拉斯說，雖然故事一開始來自於他跟老婆玩的角色扮演遊戲，但很快就往虛構方向發展，「所以，電影主角的年紀是我們的兩倍，我也不像男主角那麼刻薄…並且性無能！」拍攝時最大的困難其實是「扮老」，他說：「每天朵莉亞要花上7個小時化妝，我則要花6個小時，每天還盡可能地拍上12個小時。」

離婚後找回相愛動力

因為特殊化妝很重，工作人員避免破壞妝容，簡直把他們當殘障，「像是繫鈕釦或是綁鞋帶之類的事情都不讓我們做，好像我們就真的是電影裡的老人一樣，連吃飯都沒人跟我們一起！」

故事敘述莎拉初次遇到維克多，就對一事無成的他一見鍾情。維克多最終不顧家人反對與莎拉結婚，沒想到，當他「冠妻姓」改用莎拉的猶太姓氏寫書，突然一炮而紅、著作暢銷從此名利雙收。然而維克多的飛黃騰達，卻讓莎拉在缺乏安全感下陷入放縱。當孩子陸續出生，莎拉逐漸從家庭找回自己，維克多卻在靈感枯竭下，寫作事業出現瓶頸，兩人終於分手。維克多失去靈感的謬思，莎拉失去生活的重心，離婚後的兩人在某次相遇後竟重燃激情，決定再次找回相愛的動力。電影19日在台上映。

(中國時報)

《謀殺案》沒了純真童年大崩壞 朵莉亞緹莉兒扮老女人

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