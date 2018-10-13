韓國全州披上絕美白紗

2018年10月13日 01:16 中國時報 報導吳佩汾

許多古裝韓劇取景地之一的「慶基殿」可謂韓屋村裡最氣派的建築。 （全州市觀光產業課提供）

冬季白雪灑落在「全州鄉校」，打造出絕美的銀色世界。（全州市觀光產業課提供）

喜愛韓國旅遊的人對於首爾肯定不陌生，但位於韓半島最南端的「全羅道」可能就沒那麼熟悉。7月底，濟州航空開啟「台北～務安」定期航班，讓旅人去韓國時多了一個選擇，亦可更輕鬆的暢遊韓國最南邊、探訪全羅道必去的景點。

喜愛韓國古裝劇的人想必對傳統韓式建築十分嚮往，全州是擁有近1300多年歷史的古都，位於全羅北道的「全州韓屋村」是韓國最大規模的韓屋聚集地，韓屋村裡林立700多棟古老韓屋，除了各式傳統建築如必訪的慶基殿、全州鄉校等，韓屋村內的也提供住宿的店家，若想來趟悠閒的歷史巡禮，可住宿於此。

此外，沿街的店家也提供韓服租賃服務，換上傳統韓服追隨歷史的腳步漫步在韓屋村的街道，體驗豐富多樣的文化遺產及傳統文化的魅力，感受有別於喧鬧繁華都市的旅程。

電視劇取景地

一到全州韓屋村，映入眼簾的是壯麗的「慶基殿」，這是為了供放朝鮮開朝君王太祖的遺像於1410年而建，而一旁的「全州鄉校」曾是朝鮮初期的教育機構，兩者同時也是之前熱門電視劇《成均館緋聞》、《雲畫的月光》等的取景地，若想追尋劇中原汁原味的場景就不能錯過這兩個地點。

在一片韓屋中高聳的「全州殿洞聖堂」，是一棟混合拜占庭及羅馬樣式的建築，同時也是韓國人心目中最美麗的建築之一，外觀則是用灰色與紅色磚頭打造而成，如此歐式的建築讓人有種來到了歐洲的錯覺。

全州另一個特色便是此處秋冬的景緻，美不勝收，當時序入秋後，巨大銀杏樹由綠轉黃，更為古老的建築染上濃厚的秋意，冬天白雪紛飛後的銀色世界更是在台灣少見的美景，讓全州成為了秋冬熱門的觀光景點之一。

搭濟州航空直飛務安

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★每周5班桃園～務安，周一、三、五下午15:45，周四、日下午15:55自桃園機場起飛；周一、三、四、五、日下午13:30自務安機場起飛。實際航班時刻依濟州航空官網公告為準。

(中國時報)