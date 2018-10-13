Babin率團突圍 寶格麗震撼表壇

2018年10月13日 01:16 中國時報 陶福媛 報導

寶格麗的OCTO腕表既不是圓的，也不是方的，打破傳統腕表樣貌，圖為入圍日內瓦鐘表大賞最佳複雜男表的OCTO FINISSIMO TOURBILLON AUTOMATIC超薄自動陀飛輪腕表，約382萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗女表不只是「縮小版的男表」，圖為入圍日內瓦鐘表大賞最佳珠寶表的SERPENTI女表，約951萬元。（BVLGARI提供）

Tubogas表帶的設計靈感即是源自女人廚房最熟悉的瓦斯管。（BVLGARI提供）

寶格麗5年內創下4大超薄紀錄，左起為2014年OCTO超薄鏤空陀飛輪腕表、OCTO超薄自動上鍊腕表、OCTO超薄三問腕表、OCTO超薄自動上鍊陀飛輪腕表。（BVLGARI提供）

寶格麗以義大利的創意結合瑞士的精緻工藝，打造風格獨具的腕表作品。（BVLGARI提供）

寶格麗全球執行長Jean-Christophe Babin在任5年帶領寶格麗創下4個超薄腕表紀錄。（BVLGARI提供）

寶格麗（BVLGARI）全球執行長Jean-Christophe Babin是個幽默、熱情且充滿魅力的領導者，任何場合若有了他，就絕無冷場，就算身旁站著的是熠熠耀眼的世界巨星或超模，也絕不會淪為綠葉配角。

日前他在寶格麗上海酒店主持年度珠寶腕表發布會時，一開場就以寶格麗的項鍊來比喻，「目前全球有6家寶格麗酒店，上海寶格麗酒店就像是項鍊上的第6顆璀璨寶石。」說完，他又補充了一句，「而且是最貴的1顆。」絕妙的雙關語，惹得眾人大笑。

Jean-Christophe曾在泰格豪雅（TAG Heuer）擔任執行長長達13年，在他的領導下，泰格豪雅銷售業績年年成長，並拿下日內瓦鐘表大賞（GPHG）8項大獎。2013年，具備報時功能的手機、數位產品愈來愈普及，重創當時的瑞士鐘表業，他在最危機的時刻接下寶格麗執行長，帶領寶格麗突破重圍、開創新局。

創下4大超薄紀錄

2014年，Jean-Christophe帶領寶格麗研發團隊，以OCTO超薄鏤空陀飛輪腕表拿下史上最薄陀飛輪的殊榮，震驚表壇。隨後寶格麗再以OCTO超薄自動上鍊腕表、OCTO超薄三問腕表、OCTO超薄自動上鍊陀飛輪腕表，先後打破史上超薄紀錄，幾乎年年都有佳作。

在專訪時，他分享今年上市的OCTO超薄自動上鍊陀飛輪腕表，其實排定行程是要等到明年才發表，但因為伯爵（PIAGET）在2017年11月推出了史上最薄自動上鍊表，打破寶格麗的紀錄，激勵寶格麗上下齊心加速研發速度，搶先在BASEL表展前夕發表OCTO超薄自動鍊陀飛輪腕表，短短兩個月內就奪回史上最薄的寶座。

義瑞合作的結晶

「寶格麗，是瑞士鐘表的文藝復興！」Jean-Christophe說，15世紀義大利佛羅倫斯的文藝復興運動，以創新、科技和文明藝術帶領歐洲走出黑暗時期，義大利精品的寶格麗也肩負同樣的神聖使命感，要以義大利的藝術品味和創意結合瑞士的製表技術，齊力振興鐘表產業。

他也指出，寶格麗起源自羅馬，是一個擁有2700年歷史文化的城市，有萬神殿、競技場、西班牙廣場等美麗建築，有埃及古文明，也有千年古幣，「我們只是從中擷取了一小部分，還有更多的寶藏還沒挖掘出來呢。」

今年一款寶格麗首度曝光的古幣懷表，即是以一枚西元337年至340年間的羅馬古幣打造，為了保護珍貴稀有的古幣，甚至外鑲一圈鑽石予以保護，即可窺見品牌對自家歷史文明的珍視。

新造型打破傳統

Jean-Christophe也說，寶格麗設計的OCTO腕表，既不是圓型也不是方型，而且還比傳統腕表更輕更薄，打破傳統腕表的樣貌。寶格麗的女表也是一樣，絕非只是「縮小版男表」，而是專為女性打造、精心研發設計的腕表，不論是靈蛇造型的Serpenti珠寶，或是以廚房瓦斯管為靈感設計的TUBOGAS表帶，都是從女人的角度設計研發。

「寶格麗勇於創新，就像昔日的亞里斯多德證明地球不是平的，伽利略發現地球不是宇宙的中心一樣。」Jean-Christophe笑說，「別忘了，他們都是義大利人。」

入圍日內瓦大賞

寶格麗珠寶表有百年歷史，但真正投入高級複雜腕表的研發設計只有短短18年，不似瑞士鐘表品牌動輒都有百年歷史。最近甫公布的日內瓦鐘表大賞（GPHG）入圍名單，寶格麗一口氣拿下5項入圍，囊括了最佳女表、女性複雜腕表、男性複雜腕表、創新結構和高級珠寶表等大獎，傲視表界群雄。

Jean-Christophe說，義大利人滿腦子的夢想與創意，瑞士人則是講究細節、追求完美，寶格麗腕表能今日的成就，可說是義瑞合作的結晶，彼此互補、缺一不可。

(中國時報)